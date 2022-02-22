只賣28天！麥當勞「無敵大麥克」限時回歸了　加碼吃最新香雞款

▲麥當勞無敵大麥克回來了，加碼吃全新香雞大麥克。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到無敵大麥克回來了！人氣速食店「麥當勞」的經典大麥克，在全球累積不少粉絲，罪惡的大麥克醬結合牛肉可是深受歡迎，而這次不僅把夾了4層牛肉的「無敵大麥克」搬出來之外，還強勢推出全新「香雞大麥克」，明（23）日起至3月22日限時開吃。

▲最新香雞大麥克開吃。

麥當勞經典1號餐「大麥克」年銷售超過千萬個，擁有超高人氣，而這次為特意照顧不吃牛的漢堡控們，強勢推出最新「香雞大麥克」，選用雙層酥炸雞排搭配經典大麥克醬，再加上生菜、吉事、酸黃瓜等配料，大口咬下罪惡爆表；而升級版的「無敵大麥克」也重磅回歸，以4層紐澳100%純牛肉、共15層的巨無霸漢堡，大大滿足肉肉控的胃，2月23日起至3月22日限時28天等吃。

▲繼光香香雞咖哩炸雞升級回歸。

另，繼光香香雞超人氣「咖哩炸雞桶」近日也升級回歸，這次特意將配方進行調整，除了整桶都使用軟嫩雞腿肉外，更使用數10種印度咖哩香料醃製，維持其獨特花椒香增添肉汁美味，每一口都能吃到咖哩香，且購買還送秘制咖哩粉包，酥脆炸雞搭配咖哩粉，口感更豐富，即日起正式開吃。

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