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全台限量6萬支！超商就能吃到「現烤香腸」了　加碼喝老酒拿鐵

▲▼全家賣烤香腸。（圖／業者提供）

▲超商買得到烤香腸了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

去逛夜市、老街絕對少不了要來一根「烤香腸」，尤其是熱騰騰剛烤好，咬下會噴汁的模樣，簡直罪惡爆表，而就有超商宣布變身香腸攤，強勢開賣「現烤馬祖老酒香腸」，使用國產豬肉搭配馬祖老酒醃漬入味，口感Q彈多汁，全台限量6萬支即日起開吃；同步還有超狂「老酒拿鐵」等喝。

▲▼全家推Let’s Café老酒拿鐵。（圖／業者提供）

▲冰老酒拿鐵口感彷彿台式調酒咖啡。

看準「馬祖國際藝術島」開跑，為讓在台民眾也能嚐到離島美食，全家特意以馬祖在地食材老酒風味打造系列美食、飲品，其中，首推限量6萬支的「現烤馬祖老酒香腸」，選用國產豬肉結合馬祖老酒後，進行低溫醃漬熟成入味，口感Q彈多汁帶有淡淡酒香，讓人忍不住一口接一口。

Let’s Café則同步推出全新台式特調「老酒拿鐵」，老酒結合經典拿鐵，每一口都帶有濃厚咖啡香、醇厚奶感，最後還能喝到老酒甘醇的香甜味，無論冷熱喝都別有風味，即日起全門市開賣。

▲▼7-11栗香地瓜回歸。（圖／7-11提供）

▲7-11「栗香地瓜」回來了。

另，7-11近日則把「栗香地瓜」搬出來了，有著「地瓜界的皇后」的栗香地瓜，紫皮黃肉，口感綿密就像栗子一般，即日起於186間門市限定開吃，2月27日還享有「第2件2折」限定優惠。

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