期限到2／28！五倍券數位綁定「銀行送超商300元」　網驚真的忘了

▲五倍券倒數2個多月可使用，可別忘記了！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

五倍券將在4月30日到期，分為紙本與數位券，其中選擇後者的部分，除了享有500元好食券，以及各銀行早鳥加碼優惠，以玉山銀行來說，每人還可拿「小7現金抵用券300元」，如今兌換期限僅到2月28日，選擇此綁定的民眾趕快把券給印出來。

根據經濟部統計，數位綁定超過400萬人，之所以會選擇此方案，民眾就是衝著好食券與銀行加碼。對此，有網友在PTT省錢版提醒，五倍券選擇綁定玉山銀行的朋友們，記得要在228連假前，趕快去早鳥回饋300元給印出來，「要到ibon機台列印出來喔！使用期限到4/30止。」

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佛心貼文曝光後，底下網友紛紛驚呼真的忘了，「感謝提醒，都忘光了」、「太感謝，我還以為會寄過來勒，剛去領還限制」、「感謝提醒等等去領」、「全部印出來換咖啡了」、「救了我兩千，好人一生平安」。

事實上，主綁人於早鳥期間完成個人數位券綁定，即享抵用券300 元（三張 100 元），被綁定人同享早鳥禮，合計最高回饋1500 元。《ETtoday新聞雲》也教學列印方法，務必要帶著玉山信用卡，4步驟如下：

►ibon機台首頁點「好康╱紅利」→「玉山銀行」

►輸入正卡人身分證字號 、正卡卡號前 8 碼 、卡片背面末 3 碼

►ibon會顯示持卡人紅利及活動點數（若可兌換1張抵用券，「活動點數」會列示1 點）

►點選數量→確認兌換→列印後於超商消費使用

值得注意的是，下周一2月28日是最後兌換期限，若ibon出現「流量管制」，民眾只能耐心等候再點選列印。

▲不少餐廳會貼上好食券使用標章。（圖／記者施怡妏攝）



另外也貼心提醒，由經濟部加碼數位綁定的「500元好食券」，期限也是到4月30日，店家資訊可參考好食券官網所公布的餐飲、糕餅或夜市／市場等小微店家、攤商及觀光工廠、百貨美食街消費使用。

至於其他銀行數位綁定部分，花旗前2000名成功綁定且累積合格消費達500元也可享早鳥禮7-11商品卡100元，官網指出，回饋將由實體掛號信件方式寄送至正卡人登記於本行之通訊地址。

▼官方提醒，好食券期限到4月底。（圖／記者劉維榛攝）

