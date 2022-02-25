南桃園交流道汽機車分流　2／25起尖峰時段機慢車改走巷道

▲南桃園交流道汽機車分流。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局25日表示，桃園區大興西路三段與國際路二段、長久以來是南桃園交流道聯絡道的重點路口，為避免汽機車爭道、提高路口疏解效率，即日起大興西路三段(往中壢)，正式實施尖峰時段機慢車改道行駛大興西路三段380巷，以分流大興西路三段(往中壢)沿線進出匝道汽車及平面直行的機車，降低潛在事故風險。

交通局表示，高速公路局於2013年辦理國道二號南桃園交流道改善工程，於雙向都配設一條機慢車專用道(大興西路三段380巷西向、大興西路三段東向)，讓快慢車分流，以避免機慢車行經匝道口時與汽車發生衝突，原初衷即是提供機慢車騎士有一條更安全的道路。

此次分流改善措施係透過分流式指向線、車道預告標誌及改道行駛牌面等交通工程方式，提前告知機慢車用路人改行380巷，經現場觀察尖峰時段(06:00-08:30及17:00-18:30)，機慢車行駛大興西路三段380巷可不受匝道前排隊車輛阻滯，有利機車騎乘安全順行，且行車時間約略相同。

交通局長劉慶豐表示，該局非常重視桃園市轄內交流道周邊交通問題，自國道1號桃園交流道(蘆興南路)交流道通車後，市府與公路總局第一區養護工程處中壢工務段共同推動南崁交流道南下車流不受號誌管制續行，事後調查春日路、經國路至新南路二段整體壅塞情形獲得紓解，而本次南桃園交流道機慢車分流措施亦屬市轄交流道整體交通改善計畫之一。