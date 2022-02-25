　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市新增1例！案20396感染源不明　曾到師大、兄弟飯店、二殯

▲台北市府25日公布案20390、20369個案足跡。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布，新增3例本土、65例境外移入，並有1名死亡個案；其中，案20396家住台北市內湖，根據北市府疫調，個案為方便妻小進行居隔，因此在19日前往板橋與父親同住，期間曾到兄弟大飯店、二殯等，感染源待釐清。

根據北市府疫調，案20396的妻子、小孩在2月12日自韓國返台，採用春節C方案；為了方便妻子與小孩居家檢疫，案20396在2月19日入住其父親位於板橋的住所，接著20日妻子與小孩採檢陰性後返家進行居檢。

而個案在23日出現症狀後，24日快篩陽性後赴醫院進行PCR也呈陽性，CT值18.2；其同住的父親也確診，感染源待釐清相關匡列。

針對案20396的防治措施，北市府指出，個案相關接觸者已匡列居家隔離268人，已安排採檢；個案職場員工自行進行員工快篩或PCR採檢，364人全數陰性。確診者所涉場域皆已完成環境清消。

根據疫調足跡，案20396在19日上午曾赴師大；20日下午曾到兄弟大飯店菊花聽、Oid rattan coffee荖藤咖啡；21日下午到訪二殯景仰樓3樓至美三廳、青禾泰式養生會館、陶然亭餐廳；23日出現症狀後，晚間到陳大昕耳鼻喉科。

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
快訊／拒酒測警方強制驗血　大法官宣告違憲
烏克蘭大橋被炸！　超市人塞爆「全搶1物」
林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴
台灣防空洞在哪？　1網站秒查各地避難設施位置
快訊／緬甸支持俄羅斯入侵烏克蘭！　「這樣做是正確的」
哥哥免召也上戰場！　在台烏生：好多人排隊自願去打仗
快訊／挺烏克蘭！　首個國家宣布與俄羅斯斷交
「全世界都認為台灣很危險」　前國安局長：只有我們自己不覺得

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反對俄羅斯入侵烏克蘭　民眾黨團：不該一味依賴盟友協助

蔡壁如批美國「綜藝政治」無助烏克蘭　柯文哲嘆：最可靠還是自己

快訊／柯文哲宣布3月開放逐桌敬酒、試吃　室內外運動免帶口罩

微解封借鏡！香港邊境比台灣嚴確診仍爆增　柯文哲：關鍵在內部管理

柯文哲宴請大陸企業理由曝　嗆簡舒培「可憐哪」：不要為了黑而黑

王婉諭：蔣經國抗中保台是片面神話　背離轉型正義價值

反對戰爭！柯文哲、鄭文燦響應布拉格市長　聯名寄信聲援基輔市長

促轉會任務5月到期　台灣基進：比照歐洲成立「轉型正義永久機構」

蔡英文譴責俄羅斯侵害烏克蘭主權　信心喊話「國安國軍24小時堅守台海」

快訊／鼓勵住防疫旅館！柯文哲宣布續發500元防疫住宿補助

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

反對俄羅斯入侵烏克蘭　民眾黨團：不該一味依賴盟友協助

蔡壁如批美國「綜藝政治」無助烏克蘭　柯文哲嘆：最可靠還是自己

快訊／柯文哲宣布3月開放逐桌敬酒、試吃　室內外運動免帶口罩

微解封借鏡！香港邊境比台灣嚴確診仍爆增　柯文哲：關鍵在內部管理

柯文哲宴請大陸企業理由曝　嗆簡舒培「可憐哪」：不要為了黑而黑

王婉諭：蔣經國抗中保台是片面神話　背離轉型正義價值

反對戰爭！柯文哲、鄭文燦響應布拉格市長　聯名寄信聲援基輔市長

促轉會任務5月到期　台灣基進：比照歐洲成立「轉型正義永久機構」

蔡英文譴責俄羅斯侵害烏克蘭主權　信心喊話「國安國軍24小時堅守台海」

快訊／鼓勵住防疫旅館！柯文哲宣布續發500元防疫住宿補助

恐嚇電話打爆金門醫院！揚言潑酸嚇壞醫護　恐怖情人新竹落網

《殭屍校園》李瑜美粉絲暴漲175倍！3大穿搭技巧美得毫不費力

被俄軍轟到怕！烏國民眾塞爆地鐵站躲地底過夜　外媒：彷若回到2戰

臘腸慘遭小雞「舌吻」...表情逐漸母湯　網笑：求心理陰影面積

ET民調》蘇建州／向藍走？向綠走？從民調一窺「台灣頭」政治版圖走向

這個年齡層最愛團購！LINE揪團公開使用者數據

鄧超「女星搭大腿」親密畫面外流惹議！　網友看傻：孫儷正在路上

肇事拒酒測警方強制抽血　司法院大法官宣告違憲

頭套兔「針筒當零食」吃完還想續　飼主傻眼：這消炎藥耶

娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

烏俄開戰　館長：要台灣拿人命來換

烏俄開打　蔡正元6點斷言台灣免擔心

烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

台網友出征AIT「快救烏克蘭」　劉仕傑嘆不明智

前國安局長：全世界都認為台灣很危險

20萬俄軍擊敗烏克蘭太難　他曝1關鍵

台北喜來登大飯店爆足跡　衛生局證實

今日烏克蘭明日台灣？　馮世寬轟：這些講話的就是無知！

藍綠初選競爭烈　他：朱、蔡這番話高下立判

台灣制裁俄羅斯　蘇貞昌：嚴厲譴責侵略行動

烏克蘭西南小鎮居民超商、藥局搶採購　旅烏台灣人回傳畫面曝

喜來登確診者Ct值28.6　足跡爆多

更多熱門

相關新聞

反對戰爭！柯文哲響應布拉格市長　聯名寄信聲援基輔市長

反對戰爭！柯文哲響應布拉格市長　聯名寄信聲援基輔市長

俄羅斯無視多國譴責，執意入侵烏克蘭，雙方全面爆發衝突。對此，台北市長柯文哲表示，已在日前與布拉格、布達佩斯、巴黎、華沙、阿姆斯特丹等歐洲城市聯名寄信給基輔市長，表達支持外也強調會進行醫療物資等的協助。

快訊／鼓勵住防疫旅館！柯文哲宣布續發500元防疫住宿補助

快訊／鼓勵住防疫旅館！柯文哲宣布續發500元防疫住宿補助

喜來登確診者Ct值28.6　足跡爆多

喜來登確診者Ct值28.6　足跡爆多

即／宜蘭火鍋店員工確診「Ct值11」！

即／宜蘭火鍋店員工確診「Ct值11」！

LIVE／本土疫情趨緩　柯文哲召開記者會說明解封新措施

LIVE／本土疫情趨緩　柯文哲召開記者會說明解封新措施

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情台灣防疫新冠肺炎疫苗

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／俄羅斯宣布禁止英國飛機通過領空

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面