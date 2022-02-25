快訊／北市新增1例！案20396感染源不明　曾到師大、兄弟飯店、二殯

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心25日公布，新增3例本土、65例境外移入，並有1名死亡個案；其中，案20396家住台北市內湖，根據北市府疫調，個案為方便妻小進行居隔，因此在19日前往板橋與父親同住，期間曾到兄弟大飯店、二殯等，感染源待釐清。

根據北市府疫調，案20396的妻子、小孩在2月12日自韓國返台，採用春節C方案；為了方便妻子與小孩居家檢疫，案20396在2月19日入住其父親位於板橋的住所，接著20日妻子與小孩採檢陰性後返家進行居檢。

而個案在23日出現症狀後，24日快篩陽性後赴醫院進行PCR也呈陽性，CT值18.2；其同住的父親也確診，感染源待釐清相關匡列。

針對案20396的防治措施，北市府指出，個案相關接觸者已匡列居家隔離268人，已安排採檢；個案職場員工自行進行員工快篩或PCR採檢，364人全數陰性。確診者所涉場域皆已完成環境清消。

根據疫調足跡，案20396在19日上午曾赴師大；20日下午曾到兄弟大飯店菊花聽、Oid rattan coffee荖藤咖啡；21日下午到訪二殯景仰樓3樓至美三廳、青禾泰式養生會館、陶然亭餐廳；23日出現症狀後，晚間到陳大昕耳鼻喉科。