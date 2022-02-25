疫苗打氣冷？第24期63萬人預約「預約率僅3成7」　陳時中拿數據催打

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

1922疫苗平台第24期今天中午截止，中央流行疫情指揮中心公布最後預約數字，總計提供166萬劑量能，總計有63萬人預約，預約率3成7，整體而言並不踴躍。指揮官陳時中疾呼，經濟防疫新模式之路，疫苗是決戰很重要的工具，接種疫苗對於避免新冠死亡或重症很有幫助。





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▲指揮中心2/25公布第24期疫苗預約數據。（圖／指揮中心提供）

第24期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，總計提供疫苗總166萬劑，其中莫德納最多有120萬，接著依序是BNT36萬，高端7.2萬，AZ1.6萬，到截止日統計，莫德納預約40.5萬人最多，但還不到量能的一半；接著是BNT預約20.3萬人預約，預約率超過5成最高；高端預約1.7萬人，AZ預約約3千多人。

發言人莊人祥表示，目前疫苗都已經配給地方政府，除預約平台，還是可以在其他醫院開放預約接種，甚至開設快打站，都會再請衛生局提供民眾，不管是第一、第二、第三劑，都同步來進行接種。

▲香港及新加坡確診個案死亡疫苗施打狀況。（圖／指揮中心提供）

陳時中也特別引用香港與新加坡數據，完整接種疫苗與沒有接種疫苗，死亡率相差18~21.8倍。他強調，接種疫苗對避免死亡跟重症很有幫助。

陳時中也說，確實有看到因為各種理由出現疫苗猶豫，呼籲大家盡快接種，指揮中心規劃提供尚未接種第一劑、第二劑疫苗民眾可提供衛教品200元措施延長到3月21日，

▲打疫苗獎勵200元延長至3/31。（圖／指揮中心提供）