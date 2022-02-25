　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭又自轟1大橋！橋墩徹底炸爛　阻止俄羅斯軍隊入侵基輔

▲▼烏克蘭再度自轟基輔西北部1大橋！。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭再度自轟基輔西北部的一座大橋。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭國防部稍早證實，為了阻止俄軍入侵首都基輔，空中突擊隊再度炸毀了位於基輔北部50公里遠伊萬基夫（Ivankiv）的捷捷列夫河大橋（Teteriv River bridge）。此外，烏克蘭軍方稍早才剛炸毀了橫跨北頓涅茨河左支流「奧斯科爾河」（Oskil River）的德先科韋橋（Senkove Bridge）。

根據CNN報導，美國高級官員預估，通過白俄羅斯邊境進入烏克蘭的俄羅斯軍隊，距離基輔僅剩32公里。而烏克蘭當局為了組織俄軍的前進，使出極端手段，先後炸毀境內多條大橋。烏克蘭國防部則表示，目前已經成功阻止俄羅斯軍隊的進入。

▲有網友找出該橋原先的樣貌

►烏克蘭自轟大橋　「火光吞噬路過小黃」畫面曝！超硬手段阻俄軍
►各國制裁一次看！英國盯上「普丁前女婿」　紐西蘭擬驅逐俄大使
►烏俄最新戰情曝！俄軍1天狂轟百枚導彈　多方包夾烏國「3地淪陷」 

▲▼俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
瑞莎奶奶一直哭「今天都是飛彈」！　進防空洞後斷聯
獨／陳時中第3劑打高端！　選擇原因曝
余天淚崩：不要再走了好不好！　焦心余苑綺今早去醫院
快訊／高嘉瑜二伯騎車遭撞飛　送醫不治
快訊／中職第六隊確定了！　澄清湖球場當主場
快訊／烏克蘭又自轟1大橋！　阻止俄軍入侵基輔
快訊／高嘉瑜二伯出車禍！　失去生命跡象
最新戰情！俄軍1天狂轟百枚導彈　多方包夾烏國「3地淪陷」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁批「西方是謊言帝國」　北約東擴踩紅線！別無選擇才出兵

無懼普丁！烏克蘭總統開嗆：俄羅斯遲早要跟我們談判

基輔警報狂響　籲市民「立即避難」！烏官員：俄軍恐攻入首都郊區

烏克蘭大媽猛噴「你他x在我土地上幹嘛？」　俄兵荷槍實彈被嗆爆

烏克蘭又自轟1大橋！橋墩徹底炸爛　阻止俄羅斯軍隊入侵基輔

烏俄最新戰情曝！俄軍1天狂轟百枚導彈　多方包夾烏國「3地淪陷」

俄烏開戰！烏80歲老翁「手拿皮箱」要參軍　背後目的曝光令人鼻酸

不斷更新／基輔空襲警報大響！　烏克蘭宣稱：造成俄軍800人傷亡

俄羅斯3大銀行「淡化美國制裁影響」　聲稱照常運作

各國制裁一次看！英國盯上「普丁前女婿」　紐西蘭擬驅逐俄大使

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

普丁批「西方是謊言帝國」　北約東擴踩紅線！別無選擇才出兵

無懼普丁！烏克蘭總統開嗆：俄羅斯遲早要跟我們談判

基輔警報狂響　籲市民「立即避難」！烏官員：俄軍恐攻入首都郊區

烏克蘭大媽猛噴「你他x在我土地上幹嘛？」　俄兵荷槍實彈被嗆爆

烏克蘭又自轟1大橋！橋墩徹底炸爛　阻止俄羅斯軍隊入侵基輔

烏俄最新戰情曝！俄軍1天狂轟百枚導彈　多方包夾烏國「3地淪陷」

俄烏開戰！烏80歲老翁「手拿皮箱」要參軍　背後目的曝光令人鼻酸

不斷更新／基輔空襲警報大響！　烏克蘭宣稱：造成俄軍800人傷亡

俄羅斯3大銀行「淡化美國制裁影響」　聲稱照常運作

各國制裁一次看！英國盯上「普丁前女婿」　紐西蘭擬驅逐俄大使

聯發科今年再徵2000人　首場大型招募3月將在台大登場

女舞蹈老師爽PO「30秒露臉啪啪片」　 幫2恩客手工服務被逮

勞保電子帳單逾9.8萬家企業使用　申請只需3步驟即可

越籍移工「奇萊山南峰凍斃」！遺體吊掛下山　還有2同伴失聯

228出遊提案！新北「4路線攻略」山海全包　寺廟櫻花、夢幻光雕河

普丁批「西方是謊言帝國」　北約東擴踩紅線！別無選擇才出兵

瑞鼎2021每股大賺65.09元　擬配45元股利、配息率達8成

缺綠電！2025年再生能源占比難達標　賴瑞隆：用電大戶擴大至2000KW

無懼普丁！烏克蘭總統開嗆：俄羅斯遲早要跟我們談判

比特犬全國登記3722隻！　3月禁新養、已養未登可罰1.5萬

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

更／基輔清晨空襲警報大響

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

莫迪與普丁通話　調停烏克蘭戰火

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

烏克蘭總統：我們被迫孤軍奮戰

「爸媽我愛你們」烏克蘭士兵12秒告別

更多熱門

相關新聞

趙少康喊「天佑烏克蘭」卻貼蘇聯國徽　網酸：阿伯你選錯圖了

趙少康喊「天佑烏克蘭」卻貼蘇聯國徽　網酸：阿伯你選錯圖了

俄羅斯昨（24日）發動軍事攻擊烏克蘭，引起國際關注聲援，中廣董事長趙少康昨也發文聲援「天佑烏克蘭」，並貼出位於烏克蘭首都的「祖國之母」雕像，不過，因為該雕像手舉盾牌上有蘇聯國徽，引發逾千網友留言論戰。

最新戰情！俄狂轟百枚導彈、多方包夾烏克蘭

最新戰情！俄狂轟百枚導彈、多方包夾烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭　準球王梅總很難受

俄羅斯入侵烏克蘭　準球王梅總很難受

俄羅斯3大銀行淡化美國制裁影響

俄羅斯3大銀行淡化美國制裁影響

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／基輔清晨空襲警報大響

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面