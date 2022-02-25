各國制裁一次看！英國盯上「普丁前女婿」　紐西蘭擬驅逐俄大使

▲俄羅斯開戰，烏克蘭首都基輔已經遭到入侵。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯24日出兵，三面夾攻烏克蘭，如今位於黑海的蛇島也被佔領，島上駐守的所有烏軍全數陣亡。對於俄羅斯的進攻行為，全球各國也宣布將對其實施制裁，包含禁止俄國官員入境、拒發俄國公民簽證以及各項金融、經濟制裁。其中英國更鎖定普丁的前女婿沙馬洛夫（Kirill Shamalov），紐西蘭則是開始考慮要驅逐俄羅斯駐紐大使。

▲歐盟執委會主席范德賴恩。（圖／路透）



歐盟

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）25日在與法國總統馬克宏舉行的聯合新聞發布會上宣布，將對俄羅斯經濟與政治菁英祭出最大規模的制裁，同時繼續追究克里姆林宮出兵烏克蘭的責任。她表示，金融制裁削減了俄羅斯的重要資本市場，如今制裁目標是俄羅斯70%的銀行與主要國有企業。

范德賴恩強調，制裁將會增加俄羅斯的借貸成本，提高通膨，「並逐漸侵蝕俄羅斯的工業基礎」。不僅如此，歐盟還會限制俄羅斯菁英的存款，使他們無法將大筆財富藏在「歐洲的避風港」內。制裁同時包含出口禁令，這將嚴重打擊俄羅斯的石油產業，並禁止各國向俄羅斯航空出售飛機零件與相關設備。另外，俄羅斯外交官、相關團體與商務客將不再享用進入歐盟的特權。

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）



日本

G7會員國領導人24日晚間進行視訊會談，日本首相岸田文雄會後在25日正式宣布，「我們強烈要求俄羅斯即時撤回軍隊，並且遵守國際法。日本將會與以G7為首的國際社會緊密合作，強化制裁措施。」他同時公布了3項日本對於俄羅斯的新增制裁行動，包含停止發放簽證給俄羅斯的所有公民與團體、以金融機構為對象進行資產凍結、限制半導體類出口至俄羅斯以及限制所有物品出口給俄羅斯軍隊與其相關團體。

根據《時事通信社》報導，俄羅斯駐日本大使稍早對於岸田文雄發表的新制裁提出警告，更宣稱俄羅斯當局會對日本政府做出「嚴正的對抗措施」。

事實上，岸田文雄早在23日就曾宣布，將對俄羅斯與烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Lugansk）祭出制裁。具體措施包含停止對2地區的特定人士發放簽證、凍結俄國特定人士資產、停止與俄羅斯及烏東2區的進出口，同時也禁止俄國債券在日本發售等。

另一方面，目前仍有約120名日本人留在烏克蘭當地，所幸並未受到戰火波及。

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



英國

英國首相強生24日發表談話抨擊俄羅斯的出兵行為稱，「普丁在烏克蘭進行了『可怕且野蠻的冒險』，他在我們的歐洲大陸發動戰爭，我將誓言對俄羅斯實施大規模制裁。」

強生對於俄羅斯實施英國政府有史以來最大規模的制裁強度，其中制裁對象更包括普丁前女婿，也就是普丁女兒的前夫沙馬洛夫（Kirill Shamalov）。

根據強生在下議院所發表的聲明，總共將有100多家企業與個人受到制裁，當中包含支援普丁政府武器的主要製造商。而與克里姆林宮關係密切的5人也將受到制裁，分別是曾經為俄羅斯最年輕億萬富豪、普丁女兒前夫的沙馬洛夫（Kirill Shamalov）、俄羅斯公共安全局（PSB）銀行董事長兼首席執行官佛拉德科夫（Petr Fradkov）、俄羅斯VTB銀行副總裁伯爾特尼科夫（Denis Bortnikov）、聯合飛機公司（United Aircraft Corporation）總經理斯柳薩（Yury Slyusar）以及Novikom銀行首席CEO亞歷山大羅夫納（Georgieva Elena Aleksandrovna）。

除此之外，英國還計畫立法限制俄羅斯公民在英國銀行的存款額度，並與G7、北約合作，切斷俄羅斯使用SWIFT支付系統的渠道。

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）（圖／達志影像／美聯社）



澳洲

澳洲總理莫里森25日宣布對於俄羅斯的新制裁，目標使那些經濟實力對俄羅斯當局擁有戰略意義的寡頭受到影響，另外還有300多名投票支持出兵烏克蘭的俄羅斯議員。

莫里森在新聞發佈會上表示，澳洲還會與美國合作並相互協調，針對那些參與侵略行動的白俄羅斯個人與實體進行制裁，因為他們已經將這些制裁目標擴大至白俄羅斯。

他同時也點名批評中國並未對於俄羅斯出兵的行動發表「強而有力的回應」。

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／達志影像／美聯社）



紐西蘭

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）呼籲俄羅斯軍隊即刻撤出烏克蘭，並宣布對俄羅斯官員實施旅遊禁令，同時更考慮驅逐俄羅斯駐紐大使。

儘管紐西蘭沒有一個獨立於聯合國安理會制定自主制裁的法律框架，不過阿爾登表示，紐西蘭已經採取一系列的制裁措施，包含禁止與入侵行動有關的俄羅斯官員入境，同時禁止進出口給俄羅斯軍方，不論是否為軍事目的，並且停止軍事雙邊磋商。

阿爾登也直言，紐西蘭不排除將立法建立一個獨立的制裁機制，同時考慮驅逐俄羅斯駐紐西蘭大使。

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