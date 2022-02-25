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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌喊話制裁俄羅斯　他批：操弄政治口號的「空喊王」

▲▼國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

▲國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

俄軍入侵烏克蘭，行政院長蘇貞昌對於俄羅斯破壞和平的侵略行動表達嚴厲譴責，並宣示會與民主國家同步予以制裁。對此，國民黨文傳會主委凌濤表示，蘇揆草率宣示要對俄羅斯制裁，但台灣能制裁俄羅斯什麼？制裁的後果又是什麼？痛批蘇貞昌是不顧國家安全、只操弄政治口號「空喊王」。

凌濤指出，近日俄烏戰爭爆發，讓世界再次警惕戰爭的可怕。而讓台灣人更驚悚的是，行政院長蘇貞昌竟草率的宣示要對俄羅斯予以制裁。人民內心裡都起碼有三個問號，第一，草率制裁，台灣準備好了嗎？第二，台灣能制裁俄羅斯什麼，第三，制裁俄羅斯的後果是什麼？

凌濤表示，經濟部長王美花2/8表示，「若俄烏未開戰，液化天然氣應不至於大漲，目前評估開戰的機率不大」，如今俄烏開戰，幾乎是重重打臉蔡政府的評估。

凌濤質疑，蘇貞昌內閣過去對國際局勢過於樂觀，所有的評估幾乎建立於「未開戰」的前提，如今的狀況下，若天然氣價格大漲，造成能源短缺，蔡政府打算如何因應？

至於台灣若制裁俄羅斯，凌濤指出，俄羅斯與台灣雙邊貿易占比低於1%，主計處數據顯示2021年台灣對俄羅斯出口佔整體比重僅0.3%，他認為，「所謂的對俄羅斯予以制裁，只是空洞的政治喊話」，但俄烏戰事不斷升級，勢必影響全球能源及物價，真正應該回應人民的是蔡政府是否做好應對國際能源及物價變化的相關備案？

凌濤表示，雖然俄羅斯與台灣雙邊貿易占比低於1%，但俄羅斯是我國燃料煤第2大進口國，2021年占比為20%，而且去年我自俄羅斯進口約180萬公噸天然氣，將近佔10%。即便蔡政府辯解說「本來」的天然氣預期規劃，合約將於今年3月到期並未續約採購，但問題是如今俄烏戰事已然發生，國際天然氣的短缺問題可能發生，蔡政府做好相關因應措施了嗎？

凌濤最後強調，能源問題事關國家安全，蔡政府過去過度依賴火力發電，包括燃煤佔比35.5%、燃氣42.5%，但俄羅斯為我國燃料煤第2大進口國，蘇貞昌院長所謂的制裁俄羅斯，是否打算告訴大家，未來不採購俄羅斯的燃料煤？那麼能源短缺、電價問題的相關後果，是否誠實地與台灣人交代？全民都在等答案。

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