「藍營對烏俄事件跟中國同調」　民進黨：「親美」朱立倫支持嗎？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭東部，總統蔡英文提出俄羅斯對烏克蘭侵害行為譴責後，國民黨也在其官方臉書上發表「國際與區域間的爭端，應以談判代替對抗」的聲明。對此，民進黨負責國際事務幕僚表示，國民黨通篇聲明不敢提到俄國「侵略」烏克蘭，更別說譴責俄羅斯，立場跟北京出奇地一致，這樣的論述，自詡「親美」的國民黨主席朱立倫是否也支持嗎？

對於俄羅斯侵入烏克蘭一事，蔡英文23日聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」及相關部會簡報後，做出「譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，呼籲各方和平理性解決爭端」，以及「持續強化台海軍事動整備」、「應對認知作戰」、「因應經濟變數，維持穩定」等指示。

在蔡英文提出俄羅斯對烏克蘭侵害行為譴責後，國民黨也在其官方臉書上發表「國際與區域間的爭端，應以談判代替對抗」的聲明；此外，國民黨前主席江啟臣在以英文為主的推特上發表看法，推文中都未有提及俄羅斯入侵烏克蘭。

對此，民進黨負責國際事務幕僚受訪時表示，藍營居然還順著北京的主調，指控西方國家制裁會不會反而增加緊張，「這是一位曾留學西方自由國家的國際政治學教授會做出這樣的國際觀嗎？根本是吃到北京口水吧」。

該幕僚指出，除江啟臣在國際社群媒體上，暗指西方國家制裁俄羅斯可能升高緊張之外，近日也有其他國民黨人士以被俄羅斯侵害烏克蘭來比喻台灣，並抨擊民進黨還要繼續抱美國大腿行為嗎？試問，這樣的言論，自詡親美的國民黨主席朱立倫是否也支持？

該幕僚說，中國外交部在例行記者會上回應媒體提問，表達反對西方制裁，並稱是「單邊非法制裁」，甚至指控「美方不斷向烏克蘭輸送武器，推高緊張、製造恐慌」，最後還呼籲各方尊重和重視彼此的合理安全關切，努力透過談判協商解決問題，共同維護地區的和平穩定；以此對照國民黨、江啟臣和中國外交部對俄侵害烏克蘭的說法，三方的觀點看起來都非常的接近。

對於國民黨與江啟臣為何在俄國侵害烏克蘭事件上，觀點會與中國外交部相近？另一名綠營幕僚受訪時分析，這與國民黨長期以來，在面對中共以軍事威嚇台灣，在國際社會上打壓台灣等惡鄰居行徑，大多時間是不敢吭聲譴責，反回頭一起怪罪台灣政府的緣故。

該幕僚說，如今對於跟中共交好的俄國，因侵害烏克蘭遭到西方國家制裁，會採跟中國外交部相近的觀點，說實在的，對台灣人來說，說意外也不算太意外，應該說是國民黨的日常發揮。

▼國民黨前主席江啟臣推特發文。（圖／江啟臣推特）

