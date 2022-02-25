促轉會任務5月到期　台灣基進：比照歐洲成立「轉型正義永久機構」

▲台灣基進今天上午舉行「轉型正義不能夭折」記者會。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

促進轉型正義委員會任務將在5月到期，台灣基進25日上午舉行「轉型正義不能夭折」記者會，要求應比照歐洲經驗，設立轉型正義永久機構，並將轉型正義納入《憲法》，直指若倉促解編促轉會，中正紀念堂的轉型工程將回歸文化部辦理，呼籲面對該威權象徵，應該明確定義「不義」、「殖民—加害者」的象徵。

趕在228和平紀念日前夕，台灣基進今天舉行記者會呼籲，促轉會解編規劃過於倉促，應參考歐洲經驗，以設立轉型正義永久機構為目標，此外，應移除中正紀念堂以去除威權象徵，並將「轉型正義」入憲，賦予台灣持續追討威權歷史真相的正當性與充分賦權，同時簽署本土社團「轉型要正義，政黨要自清」連署，宣示永不提名威權時期「抓耙仔」參政。

桃園市桃園區市議員參選人、二二八事件紀念基金會前董事藍士博表示，台灣自2018年成立促轉會至今，除了平復司法不法有具體實踐以外，無論在推動開放政治檔案、清除威權象徵、保存不義遺址、還原歷史真相促進社會和解、處理不當黨產等目標，仍非常不足，「今天面臨專責機構轉型的關鍵時刻，僅剩半年不到的時間是否充足？我們憂慮，社會有無可能誤會，以為政府放棄過去對於轉型正義的政治承諾？」

台灣基進台南黨部政策部主任、台南市安南區市議員參選人王明彥提到，「中正紀念堂」是台灣威權時代最大的象徵，是檢視台灣轉型正義工程的指標，一旦促轉會倉促解編，中正紀念堂的轉型正義工程，將回歸到主管機關文化部辦理。過去文化部有計畫地在中正紀念堂辦理展覽、工作坊、講座等活動，來進行社會對話，但實際上都沒有碰觸到台灣轉型正義工程跛腳最核心的問題：沒有加害者；中正紀念堂的空間解嚴、轉型不能只停留在功能的多元化，明確定義該地的「不義」、「殖民—加害者」象徵才是重點。

台灣基進秘書長王興煥說，台灣的轉型正義工程，不僅必須實現「極權到民主」的價值轉換，還必須推動「中國認同到台灣認同」的國族再確認，台灣基進呼應民間社團「轉型要正義，政黨要自清」的連署要求，所有公職參選人，皆同意簽署「未曾以政治偵防為目的，與情治單位建立合作關係」的自清聲明。