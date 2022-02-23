正國會中常委質疑黃偉哲「A143」　黃偉哲幕僚：促轉會已澄清

▲針對台南市長黃偉哲擁有超過8成的施政滿意度，卻遭正國會中常委質疑「A143」事件，台南市政府幕僚指出，黃偉哲尊重民進黨的徵召機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對民進黨2022年選對會協調工作小組，23日召開工作會議中，正國會中常委質疑台南市長黃偉哲「A143」仍有疑慮，主席蔡英文責成協調小組處理，將於本周內完成徵詢作業一事。黃偉哲幕僚指出，今年1月19日，促轉會已經發表聲明澄清，對黃偉哲市長而言，拚市政才是最重要的工作。

日前選對會已針對台南市、高雄市及嘉義縣三個縣市長提名部分，分別成立「徵詢小組」，23日民進黨2022年選對會協調工作小組會議中，三個「徵詢小組」成員也分別就近期相關徵詢結果，向協調工作小組進行說明。

本來選對會工作小組22日前往台南，與台南市黨部執評委及市議會黨團舉行座談，大家一致肯定台南市長黃偉哲這幾年來的努力，擁有超過8成的施政滿意度；不過，正國會中常委陳茂松、陳亭妃在23日下午中常會指出，地方對黃偉哲「A143」還有很多疑慮，主席蔡英文則責成台南3人協調小組（洪耀福、高志鵬、劉維鈞）處理。對此，民進黨表示，台南市「徵詢小組」成員將會依蔡英文裁示，於本周內盡快進行徵詢作業。

台南市府幕23日晚上表示，作為台南市民，期待的是拚市政、拿得出政績的市長，黃偉哲市長這幾年來努力之下，得到台南市民高度認同，擁有超過8成的施政滿意度。黃偉哲的幕僚也說，今年1月19日，促轉會已經發表聲明澄清。對黃偉哲市長而言，拚市政才是最重要的工作。團結最重要，尊重民進黨的徵召機制。