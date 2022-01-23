許智傑：經濟發展部分肯定蔣經國　迫害人權也不能漠視

▲總統蔡英文出席「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮」。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文日前指出，台灣人民如今看待政治領袖，已經和過去完全不同，社會對前總統蔣經國的歷史定位有許多討論，每一位總統的歷史定位都該由人民決定。民進黨立委許智傑認為，就經濟發展部分他表示肯定，但迫害人權等作為也不能漠視，希望功過並陳後供後人評判與警惕。

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」22日開幕，包括蔡英文、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、親民黨主席宋楚瑜、前副總統連戰、吳敦義、國民黨立委蔣萬安等人都出席參加。

對此，許智傑23日受訪時指出，蔡英文當時表示，「每一位總統的定位，都應該由人民決定，每位總統都有他的歷史背景和功過」。

許智傑認為，就經濟發展的部份，他跟蔡英文一樣表示肯定，但就威權體制和蔣經國任內發生的江南案，以及《國安法》限制迫害人權等種種作為，大家也不能漠視，希望在功過並陳後，供後人評判與警惕。

蔡英文致詞時表示，透過不同面向的歷史事件，可以讓國人更深入認識、評價蔣經國的歷史定位，如今台灣人民看待政治領袖的方式，已經和過去完全不同，台灣也從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位有許多討論，她認為每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定。

蔡英文還說，今天兩岸關係時空環境雖然已經有很大的轉變，但面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台的立場毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

不過，前民進黨立委段宜康22日卻在臉書痛批，莫名其妙，無言以對，「既然如此，當初何必要我們推動轉型正義？」大家說不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人。

段宜康質疑，現在總統去肯定那個威權體制最頂端的人，這又算什麼價值？從哪個面向來評價一個當政者，代表評價者的價值觀，「難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？」

另外，台灣基進當天也發表聲明表示，對比過去，民進黨政府對蔣經國的態度巨變，蔡英文身居本土執政的國家元首、民進黨主席高位，不帶批判地為威權時期的獨裁者「站台」，形同賦予威權統治正當性，台灣基進感到痛心與遺憾。

台灣基進強調，如果蔡英文真正要團結台灣、化解分歧，不是擁抱過去的黨國神話，唯有落實轉型正義的精神，才能真正建構自信的台灣新國族，也呼籲民進黨友隊，在檢視威權歷史及人物功過時，對於威權時期代表人物的紀念、評論，必須更加慎重。

台灣基進認為，政府應該加速推動轉型正義的進程，以及正視對威權時期歷史真相的全面釐清，完成究責、除垢工程，否則威權反撲的種子，將永遠深植在歷史的陰影中，「面對過去、釐清真相，才有可能共同攜手向前，打造理想的國家」。