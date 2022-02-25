持槍3次性侵傳播妹　妹子哀：男生多天沒洗澡，誰想跟他做？

▲傳播妹被槍枝逼迫遭性侵多次得逞。此為示意圖。（圖／取自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

通緝犯陳禹維2017年逃亡期間，找了多名傳播妹飲酒唱歌，因其中一人長得像他前妻，陳男就持槍挾持她，期間多次開槍、並以槍對準傳播妹，並性侵得逞。陳男被捕後，辯稱情投意合才發生關係，但傳播妹在庭上供述「有一個男生那麼多天沒洗澡，有誰敢跟他發生關係？」，法院認定她確實遭性侵，二審重判陳男9年半。

判決指出，本案發生於2017年7月底，陳男因案遭通緝，帶著上膛的槍枝逃亡。他透過傳播公司找了3名傳播妹，到新北市土城、新莊、新店等地的汽車旅館，飲酒歡唱，並嚴禁傳播妹使用手機對外聯繫。過程中，2名傳播妹陸續離去，另名傳播妹小櫻（化名），則因為陳男覺得她長得像前妻，不願放她離去。

2天後晚間傳播公司打電話詢問費用時，陳男與公司起了口角，拿出手槍對旅館房間牆壁、小櫻的皮包打了2槍，表達不滿，小櫻當場下跪求情。而後陳男挾持小櫻到新竹地區的摩鐵，性侵2次；隔日又開到桃園的摩鐵，再性侵1次。過程中陳男多次持槍指住小櫻，也曾駕車時對著副駕駛座小櫻的腳邊開槍。小櫻獲釋後報警，警方循線逮捕陳男，陳男遭提起公訴。

法院審理時，陳男辯稱並未挾持小櫻，還說這段期間內2人還到台北101等地遊玩，小櫻大可離去；另外2人發生關係是情投意合，並未違反小櫻意願。但小櫻當庭向法官表示，「我不想跟他發生關係，我請問，有一個男生那麼多天（4天）沒洗澡，有誰敢跟他發生關係？但我必須要與他有性行為，因為槍就在旁邊，我能說不要嗎？」

法院最後認定陳男確實違反小櫻意願而性侵，而小櫻還說，「因此事罹患恐慌症及憂鬱症，沒有吃藥無法入睡，被告真的太可惡，希望法院加重量刑」一審法院將陳男判刑，上訴二審，高院則改判有期徒刑9年6月，可上訴。陳男另外涉犯槍砲罪，先前也遭判刑3年10月、併科罰金6萬元定讞。