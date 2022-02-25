隋棠揭女童遭性侵！色姑丈「遣妻買苦瓜排骨湯」　對3姪女伸狼爪

▲隋棠前往偏鄉國小擔任故事講師，意外揭露一起叔姪性侵案。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

記者莊智勝／屏東報導

藝人隋棠2020參加《蝴蝶朵朵》種子講師培訓，前往偏鄉國小擔任故事講師，宣導兒童性侵害防治和身體自主權，並在臉書揭露一起長年遭到叔姪侵犯的少女。屏東檢解獲悉後介入偵辦，案經屏東地院審理，認定該名姑丈性侵3名未成年姪女，依對未滿14歲女子強制猥褻、強制性交等罪，判處有期徒刑14年。可上訴。

2020年隋棠走入偏鄉校園擔任說故事講師，隨後在臉書PO文揭露一起駭人聽聞的叔姪性侵案，還一度與屏東縣府隔空交火，最後縣長潘孟安不得不親上火線說明。整起性侵案因隋棠的揭發而受到社會輿論關注，檢警獲悉後也立即展開調查。

屏東地院審理，本案經隋棠前往國小演講後，女童主動告知隋棠遭到姑丈性侵經過，經檢警追查，發現受害女童的另外2名未成年胞姊亦遭受狼爪；該名色姑丈多次藉機支走妻子，製造與女童獨處機會，在家中、或山上工寮數度伸出狼爪，不顧女童哭鬧反抗性侵得逞。

被害女童自述，小學六年級時曾與姑媽一起到山上工寮送午餐，姑丈見狀後就要求姑媽去買苦瓜排骨湯，待妻子離去後立即伸出狼爪，強行將她抱到床上、脫下庫子性侵得逞。事後姑媽得知丈夫獸行時相當訝異，表示先前不論在家中、或在工寮都沒有發現異狀，得知此事後已經與丈夫離婚。

合議庭法官認為，該名姑丈見到3名姪女年幼可欺，竟為發洩一己性慾，多次對3人強制性交、猥褻，導致受害女童時常做惡夢，甚至對年長男性出現抗拒感，影響身心甚鉅，更連帶影響其日後對人際、感情或其他親密關係之建立，犯罪情節至為嚴重。

法官考量該名姑丈坦承部分犯行，但仍辯稱是以手機或金錢為交換條件，換取姪女同意發生性行為，說詞避重就輕、飾詞狡辯，難認犯後態度良好，考量一切情狀，依對未滿14歲女子強制猥褻、強制性交等罪，判處有期徒刑14年。可上訴。