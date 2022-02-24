前「台灣第6大女富婆」蔣清明涉必翔炒股案　二審改輕判5年

▲女富豪因炒股案二審遭判刑。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

曾被媒體封為「台灣第6大女富婆」的電動車大廠「必翔實業」董事長蔣清明，在2014年間與多名股市炒手合作，炒高公司股票，被依照違反《證券交易法》提起公訴。一審將她重判13年、併科罰金3億元。案經上訴，高院二審24日改將她輕判有期徒刑5年。可上訴。

蔣女於2004年間因資產高達22億元，獲媒體封為「台灣10大女富豪」第6名。她的前夫伍必翔是電動車大廠「必翔實業」的創辦人，2人多年前經常出入各種高級場合，但最後爆發炒股案件，2人因此離異，必翔股價也一落千丈，2018年已經下市。至於蔣女對外宣稱負債超過30億元，她名下的帝寶豪宅也被以8.7億元法拍。

本案源於2014年間，必翔與英國前代理商DHL（Days Healthcare U.K.Limited，原名DMA）纏訟10多年的合約糾紛敗訴確定後，必須負擔高額賠償金，DHL也對必翔公司聲請強制執行數億元。蔣女自2014年起以必翔股票質押向多家銀行貸款；由於擔心股價下滑會影響貸款金額，蔣女遂與彭建忠等3名股市炒手，聯手炒作自家公司股票。自2014年5月2日起至2016年12月31日，必翔股價由每股30.55元炒高至62.7元，漲幅達105.24％。

檢調獲報後，進行偵辦，並對蔣女等人依照《證券交易法》「高買股票罪」提起公訴。一審法院認定蔣女有罪，重判有期徒刑13年、併科罰金3億元；同案被告除陳姓人頭獲得緩刑以外，其餘均遭重判7年半到9年的重刑。

案經上訴，二審高等法院審理期間，多名被告繳交犯罪所得，而全案於24日宣判，高院改認定被告間的犯罪所得均不超過1億元，因此均大幅減刑。蔣女獲改判有期徒刑5年，其餘被告則獲改判有期徒刑3年2月到4年不等的刑期。可上訴。