戰爭開打別寄望國際救援！　台大歷史系教授：自己的軍隊最可靠

▲烏克蘭進入戰時狀態，烽火漫天。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃品臻／綜合報導

俄羅斯總統普丁下達的「特別軍事行動」命令，讓烏克蘭陷入亡國危機，總理澤倫斯基絕望喊話，「我沒有看到半個人和烏克蘭並肩作戰」，表達對西方國家的心灰意冷。對此就有台大歷史系教授提出，戰爭期間，不管別的國家承諾過什麼，最可信的永遠只有自己的軍隊。

擅長研究台灣史的台大歷史系教授周婉窈今（25）早在個人臉書發文，為烏克蘭祈禱之餘，也提出戰爭時期的現實面，「只有自己的軍隊才能在第一時間保護國人，請國人切記！！切記！！不要寄望中國侵略台灣時，美國或日本會來保護，就算來，不知已經死了多少人。」

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▲周婉窈認為，戰時狀態只有自己國家的軍隊最可信。（圖／中華民國陸軍）

周婉窈指出，戰爭發生的第一時間，會保護你我、你我家人的，就是自己的軍隊，也必須是效忠台灣的軍隊，「『台灣』不是國家（不要糊塗了，你心目中是，有人不是，國際上不是），但至少要效忠這塊土地，這在當前的台灣非常不容易，也是我們內部最大的危機。」

周婉窈也提到，不要寄望國際會來救援，那是要到血流成河、再也看不下去的時候才有可能，到那時候，「你我和我們摯愛的親人幼兒，可能都已經『無去矣』（台語）」。她最後也提醒台灣民眾，「只有自己的軍隊才能在第一時間保護我們，也只有你我有堅強的抵抗意志，才能軍民一體，保衛摯愛的島嶼與國人，切記、切記！」