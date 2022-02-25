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在台東歐人圍聚代表處！舉標語挺烏克蘭：擔心台灣變「飯後甜點」

記者葉睿涵／編譯

烏俄戰爭越演越烈，《衛報》記者在台北街頭直擊，有幾十名烏克蘭支持者25日聚集在位於信義區的「莫斯科台北經濟文化協調委員會駐臺北代表處」（簡稱莫北協）外，手持「我們都是烏克蘭人」、「反對戰爭」等的標語與烏克蘭國旗，以行動支持烏克蘭，還聲稱擔心台灣也和烏克蘭一樣「淪為大國的飯後甜點」。

據《衛報》報導，在台灣的東歐人不多，但他們卻在台北形成了一個小小的東歐社區。而且台灣人民對烏克蘭也相當支持，因為這2個自治民主國家都正受到來自比他們規模大得多的鄰國的威脅。

已在台灣生活2年的愛沙尼亞女性海瑟白（Anu Hesselbaek）表示，「我們必須和烏克蘭站在一起，這非常重要，不然的話，超級大國就會變得無法無天。」

她補充，「我現在感到十分悲傷，因為如果烏克蘭都有可能會爆發戰爭的話，那台灣有什麼理由不會發生戰爭呢？我的祖國愛沙尼亞面積和台灣完全相同，我很擔心它們都可能淪為大國的『飯後甜點』。」

▲▼俄軍夾攻烏克蘭路線圖。（圖／林宜潔製）

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