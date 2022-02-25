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大陸 大陸焦點 特派現場

新華社記者明斯克開車9小時到基輔　邊境空無一人...2次被烏軍哨卡攔下

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯昨（24）日宣布對烏克蘭採取軍事行動後，外界對於烏俄衝突的情況仍不甚清楚，僅能透過社群軟體公布的零星片段推測兩軍交戰的情況，甚至還有許多假消息充斥在其中。大陸央媒《新華社》駐明斯克的記者魯金博趁著驅車趕往基輔採訪的機會，沿路紀錄下9小時的車程經過，也讓外界知曉基輔西北這條戰線的沿路情況。

▲新華社記者驅車由明斯克前往基輔。（圖／翻攝新華社）

▲烏克蘭與白俄羅斯交界的邊境關卡空無一人。（圖／翻攝新華社）

根據魯金博拍攝的影片顯示，他在白俄羅斯關卡被邊檢人員放行後，直至進入烏克蘭境內前，烏克蘭邊境空無一人，建築物的燈光依舊，但沒有任何工作人員，當他通過關卡後，路邊的一家小店也同樣開著燈，裡面完全沒有居民。

▲新華社記者驅車由明斯克前往基輔。（圖／翻攝新華社）

▲明斯克前往基輔的主要幹道橋梁被炸毀。（圖／翻攝新華社）

魯金博順著通往基輔的主要幹道前進，發現跨河大橋已被炸斷，只能繞道而行，過程中還有一段近5公里的泥濘道路，讓他多花了一個小時的車程。

▲新華社記者驅車由明斯克前往基輔。（圖／翻攝新華社）

▲烏克蘭軍方在前往基輔的主要道路上設置關卡。（圖／翻攝新華社）

經過一段時間，魯金博在距離基輔約150公里外的城市切爾尼戈夫遇到兩次烏克蘭軍方關卡的檢查哨，他表示，第一個關卡盤問幾句就放他通行，但第二個比較危險，「有十幾個人拿著槍，衝上來要我停車，讓我雙手握住方向盤，這時，我看到前方地上趴著幾個人，有幾個烏克蘭軍人正在盤問對方。」

魯金博到達基輔後，發現街道上已經實施宵禁，相當平靜，「剛才到達距基輔26公里處，發現基輔方向有亮光，然後就聽到巨大的響聲，應該是附近又有砲彈爆炸。」

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