莫斯科御林軍哈爾科夫激戰烏守軍　網友貼俄坦克被毀、士兵慘死畫面

▲疑似俄軍近衛4師的T-80BVM坦克及MT-LB步戰車被摧毀。(圖/翻攝自Twitter,下同)

記者魏有德/綜合報導

俄羅斯針對烏克蘭的「特別軍事行動」展開後,位於烏克蘭東北方的俄軍近衛坦克第1集團軍便朝著軍工大城哈爾科夫直撲而去。根據影片,有軍武迷認出擔任主攻的似乎是長期部署在莫斯科郊外、紅場閱兵常客的「御林軍」近衛坎捷米羅夫卡4師。而哈爾科夫的守軍也被爆出仍和俄軍精銳之師展開生死搏鬥中,甚至有烏軍摧毀俄坦克及步戰車的影片流出。

《新民晚報》報導,近百年來,莫斯科至哈爾科夫的「6小時臥鋪車」是許多俄羅斯人和烏克蘭人的深刻記憶,「睡一覺就到」是兩國民眾話語裡有名的「哏」。哈爾科夫為能源及工業原料的主要供應地,還控扼莫斯科到黑海北岸的鐵路中樞。因此,無論俄羅斯還是烏東兩國,奪取哈爾科夫是「既現實又迫切」的目標。

俄軍派出御林軍主攻哈爾科夫也證明了奪下此地的決心,不過,駐守哈爾科夫的烏軍仍頑強抵抗,甚至有網友在推特(Twitter)上貼出,隸屬於近衛4師的T-80BVM坦克及MT-LB步戰車被毀、士兵倒地身亡的畫面。

哈爾科夫曾為蘇聯時期烏克蘭加盟共和國的首都,蘇聯解體後,烏克蘭繼承原蘇聯的工業產能,大致分布在以哈爾科夫為中心往東的地區,因此,俄羅斯未達成烏克蘭「非軍事化」,哈爾科夫的攻防戰將會是一場重要的指標戰。

注意!以下影片有血腥畫面!!

未成年請勿觀看!!

{NSFW/18+]



The two destroyed Russian MT-LB's and T-80BVM.pic.twitter.com/iL4e77btxc