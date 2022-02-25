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ET民調／基隆市長「三腳督」　謝國樑39.5%、蔡適應38.7%、邱臣遠3.5%

▲▼謝國樑、蔡適應、邱臣遠。（合成圖／記者郭世賢翻攝、記者林敬旻、屠惠剛攝）

▲由右到左，謝國樑、蔡適應、邱臣遠。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

基隆市長林右昌24日發表新書，暢談將近八年來的執政心歷路程，隨著他的任期即將屆滿，年底的基隆市長選戰，藍綠人選再度受到關注。根據《東森新媒體ETtoday》最新民調顯示，在今年底舉行的基隆市長大選，若由前國民黨立委謝國樑與民進黨立委蔡適應兩人藍綠對決，謝國樑支持度為40.4%，蔡適應支持度為40.5%，目前可謂勢均力敵；若台灣民眾黨派出立委邱臣遠加入戰局，邱臣遠的支持度為3.5%，謝國樑支持度反而會以39.5%超越蔡適應的38.7%。

對於民進黨籍的林右昌兩任市長任期在年底屆滿，外界看好由同黨籍現任立委蔡適應接棒參選，但檯面上已經可以看到其他競爭者來勢洶洶，包括已表態參選的國民黨前立委謝國樑，以及被點名的台灣民眾黨現任立委邱臣遠。

為了瞭解民進黨能否成功守住台灣頭的市長寶座，《東森新媒體ETtoday》民調中心於2月22日至24日，以「手機簡訊」進行，以基隆市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為810份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.44%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依基隆市政府民政處最新人口統計資料（111年1月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合基隆市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

根據最新調查結果顯示，若年底基隆市長選舉是由謝國樑與蔡適應兩人藍綠對決，謝國樑支持度40.4%，蔡適應支持度40.5%，支持度幾近相同。

若台灣民眾黨邱臣遠加入戰局，邱臣遠支持度為3.5%，謝國樑的支持度將從40.4%減少0.9%至39.5%；蔡適應的支持度則由40.5%下滑1.8%至38.7%，邱臣遠的加入使得謝國樑與蔡適應的支持度差距增加為0.8%。

值得注意的是，透過交叉分析發現，在藍綠白三人對戰組合中，蔡適應在20-29歲﹑30-39歲這兩個年齡族群的支持度中，分別從55.9%降低至47.6%、46.1%降至42%，受到邱臣遠參選影響在這兩個族群中所降低的支持比例比謝國樑來得多，而這也是謝國樑在「三腳督」中得以超車反領先的原因。

另外，根據最新調查結果，現任市長林右昌的施政滿意度為七成三。在各項市政議題上，基隆市民最在意的前五項依序為交通建設、工作就業、社會福利、經濟發展與觀光旅遊，市民首重交通建設的聲音也反映出為何歷屆基隆市長多以交通建設發展作為主要市政工作之一。

至於市民的評價，調查結果也發現，工作就業、經濟發展、房價問題、社會福利及交通建設為基隆市民評價分數最高的前五名市政議題，評價最低的兩項市政議題則為社會治安與空氣品質。

以下為《2022基隆市長人選》的調查結果與內容：

【基隆市長人選】- 藍綠二人或藍綠白三人對戰，藍綠差距皆在誤差範圍內，激烈對戰五五波

根據調查，若年底基隆市長選舉是由謝國樑與蔡適應兩人藍綠對決，謝國樑支持度40.4%，蔡適應支持度40.5%，支持度幾近相同。

若台灣民眾黨邱臣遠加入戰局，邱臣遠支持度為3.5%，謝國樑的支持度將從40.4%減少0.9%至39.5%；蔡適應的支持度則由40.5%下滑1.8%至38.7%，邱臣遠的加入使得謝國樑與蔡適應的支持度差距增加為0.8%。

▲《東森新媒體ETtoday》公布基隆市長人選最新民調▼ 。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》公布基隆市長人選與市政滿意度最新調查結果 。（圖／ETtoday民調中心，下同）

▲《東森新媒體ETtoday》公布基隆市長人選最新民調▼ 。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》公布基隆市長人選最新民調▼ 。（圖／ETtoday民調中心）


【市長滿意度】- 現任基隆市長林右昌施政滿意度72.9%

基隆市民對現任市長林右昌的滿意度為72.9%（非常滿意28.7%、還算滿意44.2%）；另有21.0%基隆市民對現任市長林右昌感到不滿意（非常不滿意6.8%、不太滿意14.2%）。

對於居住幸福度，基隆市民認為住在基隆市的幸福度為55.9%（非常幸福13.1%、還算幸福42.8%）；另有39.7%基隆市民認為不幸福（非常不幸福8.7%、不太幸福31.0%）。

▲《東森新媒體ETtoday》公布基隆市長人選最新民調▼ 。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》公布基隆市長人選最新民調▼ 。（圖／ETtoday民調中心）

【市政議題】- 市民最在意市政議題第一名為交通建設

基隆市民最在意的市政議題前五項依序為「交通建設」（66.7%）、「工作就業」（60.7%）、「社會福利」（58.2%）、「經濟發展」（47.3%）、「觀光旅遊」（35.8%）

在各項市政議題評價上，分數最高前五名分別為工作就業、經濟發展、房價問題、社會福利及交通建設；社會治安與空氣品質則為基隆市民評價最低的兩項市政議題。

▲《東森新媒體ETtoday》公布基隆市長人選最新民調▼ 。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》公布基隆市長人選最新民調▼ 。（圖／ETtoday民調中心）


 

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