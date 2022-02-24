林右昌歷經3戰2敗當選基隆市長　游錫堃揭創造奇蹟關鍵特質

▲基隆市長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃24日表示，基隆市長林右昌歷經三戰兩敗，終於在2014年以基隆史上最高票當選市長，在短短七年多的時間內，躍升了這座城市的命運，回復原本的百年風華，他認為年輕、有活力、樂觀進取、執著而不放棄的韌性，是林右昌能為基隆市民創造奇蹟的關鍵特質。

游錫堃24日上午在臉書表示，自己早在23年前就認識林右昌，之後與他共事長達9年，「我觀察，他年輕、有活力、樂觀進取、執著而不放棄的韌性，才是他能為基隆市民創造奇蹟的關鍵特質」。

游錫堃指出，讀著林右昌的新書《雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG》，就想起2009年林右昌告訴他，自己要回基隆參選市長，希望改變這座城市的命運，希望自己的孩子和所有生長於斯的基隆人，未來都能大聲喊出「我是基隆人」，以身為基隆人為傲。

游錫堃回憶，接下來他看到林右昌的決心，自己帶著兩個時薪90元的工讀生走進山坡和陋巷、河灘與高牆，也走進暖暖眷村頻吃閉門羹，更大膽地走進國民黨地方黨部遞名片，「他聆聽每一個選民的渴望、暢談對這座城市的夢想」。

游錫堃還說，自己也目睹林右昌百折不摧的韌性，歷經三戰兩敗，終於在2014年以基隆史上最高票當選市長。2022年的今天，更喜見林右昌在短短7年多的時間內，躍升了這座城市的命運，回復原本的百年風華。

游錫堃強調，自己要向大家推薦林右昌這本新書，「這並不純然只是一本書，更是一本令基隆人驕傲的色彩相簿」，因為他擘畫的基隆已然開展著無限繽紛的前途。

▼基隆市長林右昌（左）發行新書《雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG》。（圖／取自林右昌臉書）

