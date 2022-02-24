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林右昌老婆昔稱「去選舉就離婚」　今爆哭：成功失落都是最棒老公

▲基隆市長林右昌與夫人吳秋英出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆市長林右昌與夫人吳秋英出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

基隆市長林右昌24日舉行《雙魚B 理科市長》發表會，副總統賴清德、前台中市長林佳龍等人都受邀出席。林右昌會中分享了自己從政、踏入選戰的過程，回憶老婆吳秋英曾跟他說「要選舉就離婚」的故事，到後來獲得全力支持；而她的老婆也在分享時激動哽咽地說，「不論成功或失落，都是我最棒的老公」。

林右昌說，當初要投入選戰時，老婆告訴他「要選舉就回家離婚」，因為老婆不喜歡他去選舉，或是說討厭他去選舉這一條路。他笑說，自己平常睡眠是很好的，但那天晚上失眠了，太太突然轉過身來問他「是不是在想選舉？」

林右昌表示，那時候告訴太太，自己沒有要選議員，沒有要選立委，而是要選市長；當時太太卻一口答應說好。他說，太太認為，基隆沒落了幾十年，她相信我，會比現在要好，她也因為這樣為他犧牲很多，給了他堅定的支持。

吳秋英在分享中說，人家總跟她說，雙魚B是浪漫的老公，但她總會給一個大白眼。她笑說，從交往到結婚走了很長，高中就認識到現在，算一算有30年，過程中從林右昌青澀，不擅於交際到現在的過程。

吳秋英表示，林右昌其實是理性、浪漫兼具的人，情話是講不出來的，也覺得送花太不實際，這部分他是充滿理性的，不過林右昌的浪漫，體現在對於很多事情的天馬行空，很多想法是他對世界的好奇，因此他去學潛水、切西瓜，很多浪漫行為跟天馬行空，是他們共同去對現況與未來的很多討論。

「這讓我們很享受在天馬行空的浪漫氛圍。」吳秋英說，這30幾年來，他們其實一起成長，一路陪伴，當然這過程中可能每天都是甜蜜、酸甜苦辣都會有。接著，她突然激動哽咽地說，「不論成功或失落的時候，都是我最棒的老公」。

吳秋英邊哭邊說，就像兒子講過的，記者過去問他希望爸爸當選還是不當選？小兒子說，爸爸當選是大家的爸爸，爸爸沒有當選是我們家的爸爸。她說，「非常感謝老天爺，一切就是最好的安排」。

在吳秋英講完話後，林右昌接過麥克風說，太太其實非常有能力，但社會對於女性很不公平，自己的參選其實對於太太人生有還大影響，本來有著自己的事業，是文化藝術館的館場，也有自己的生涯規劃，但因為自己的參選把她打亂了，「我變成檯面上的政治人物，她把工作辭掉，然後接下來就沒有工作回到家裡」。

林右昌說，太太很有個性，後來甚至把臉書給關掉，因為她覺得當政治人物的另外一半，不想要為他帶來困擾，因此他當市長跟選舉11、12年來，太太都把自己隱形起來，因此這本書的背後，有很多是太太的付出，還有她的心酸。

林右昌表示，台灣社會對女性要求，還有對女性支持不夠，他覺得太太應該要有自己的生涯，即便自己的政治人物跟公眾人物，他鼓勵太太做自己，但也需要這社會的包容跟進不。

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