▲日本八代物產展in基隆，即日起至2／28東岸廣場登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

睽違兩年！基隆市民朋友引頸期盼的八代物產展，19日至2月28日在東岸廣場1樓正式開幕，市長林右昌率市府觀光及城市行銷處曾姿雯處長到場力挺，並與八代市長中村博生透過網路視訊交流，也呼籲大家踴躍參觀，一慰疫情期間無法前往日本觀光旅遊的遺憾。

林右昌表示，八代物產展能夠連續多年舉辦，最大的推手是中村市長，每年都親自帶隊來主持物產展，對兩市的交流有很大助益，雖然這兩年因為疫情因素雙方無法實地造訪，由衷期待在疫情過後，能夠前往見證八代市這幾年的進步。

▲活動現場將展售各類日本當地物產。

林右昌還說，八代物產展的展出商品琳瑯滿目，歡迎大家前來參觀，也可以一慰疫情期間無法前往日本觀光旅遊的遺憾，另外基隆在4月22日到5月2日將舉辦城市博覽會，即使日本朋友無法到訪，也會透過線上直播方式，讓國外的友人一起參與。

八代市自2016年起在基隆舉辦物產展，每次都造成轟動，過去兩年受疫情影響取消活動，但今年在日本八代市與市府等多方努力下，再次舉辦「八代物產展in基隆」的活動，更特別從19日至2月28日一連展售10天，讓大家重溫物產展的歡樂氣氛。

▲九州秘境「隱里五家莊」的山椒橄欖油、「東陽町」的生薑商品。

觀銷處長曾姿雯指出，基隆市與八代市友誼深厚往來密切，兩市都是城市與港口互相依存的關係，雙方有許多發展經驗互相交流學習，即使無法互訪，也多次藉由書信及網路互動維繫感情，雖然這次中村博生市長及八代市民無法親臨基隆同歡，但透過雙方港口貨櫃直達航線的便利，仍帶來許多八代市的物產、特色商品，物產展也增進兩市彼此的瞭解與感情交流。

曾姿雯表示，「八代物產展in基隆」自19日至2月28日上午11時至下午8時，在基隆東岸廣場1樓大廳舉辦，活動現場將展售各類當地物產，包括九州產西田精麥的大麥片、燈心草產品及香氛小物、九州秘境「隱里五家莊」的山椒橄欖油、「東陽町」的生薑商品、隱里的柚子胡椒、深蒸玉綠茶、無麩質費南雪、九州小麥貝果、包子、團子等相關商品等人氣美食與優質商品。

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