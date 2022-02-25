烏俄開戰台網友「練中國國歌」諷美　黃安：好好學還來得及

記者黃翊婷／綜合報導

俄羅斯於台灣時間24日上午對烏克蘭出兵，讓不少台灣網友十分憂心，並湧入美國在台協會（AIT）臉書留言希望美方出兵；還有人在網路論壇PO文酸諷美國無法依靠，要大家先練習唱中國國歌。對此，藝人黃安在微博PO文譏笑，「好好學，還來得及。」

▲烏克蘭首都基輔遭飛彈攻擊。（圖／路透，下同）

美國在台協會24日在臉書轉發美國總統拜登（Joe Biden）的談話，「全世界的人民今晚與烏克蘭人民一起祈禱」，卻遭到上千台灣網友留言抨擊「快點出兵」、「祈禱有個屁用」、「拜登太軟弱了吧」。前外交官劉仕傑認為，這種做法對台灣百害而無一利，「出征AIT並不是一件明智的事」。

▲烏克蘭出現逃難潮。

此外，還有網友在巴哈姆特論壇以「看來阿共打過來美國也是制裁而已，大家先練習唱一下國歌吧」為題，並附上中國國歌的影片，暗諷美國無法依靠，若未來兩岸開戰，美方恐怕也只是進行制裁而已。

▲網友暗諷美國靠不住。（圖／翻攝自巴哈姆特網站）

藝人黃安24日晚間在微博轉貼這篇巴哈姆特的文章，他表示，「看了烏克蘭被美國出賣的下場，一些台灣網友居然開始練唱『義勇軍進行曲』了。好好學，還來得及。」

▼黃安微博PO文。（圖／翻攝自微博／黃安）