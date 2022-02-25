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新北人衝了沒？宏匯廣場「奇幻海洋水舞秀」倒數2週「拍照打卡」再抽千元購物金

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）

▲浪漫絢麗的「奇幻海洋水舞光雕秀」展演時間倒數2週，是228連假與314白色情人節的最佳出遊提案！（圖／宏匯廣場提供，下同）

消費中心／綜合報導

下了好幾天的雨，待在家裡是不是悶到快發霉了呢？幸好今日(2/25)的時候，冷氣團就會減弱，228和平紀念日連假更是有極高的機會，能迎接許久不見的溫暖陽光，而不辜負好天氣的作法，當然就是約另一半或是家人好友一起出門，享受溫暖甜蜜的週末連假！不過想要浪漫約會，又想要逛街Shopping、大啖美食，有什麼地方能「N個願望一次滿足」？說到這裡，新北人應該都會驕傲起來，因為宏匯廣場早在西洋情人節之前，每天定期就會上演華麗又浪漫的水舞光雕秀，現在看秀拍照加打卡還可以參加抽獎，總共將抽出69萬購物金，加上各項美食抵用券、遊戲體驗券等，總價值更是超過250萬，館內專櫃同步也祭出「冬換季」下殺3折起的超值優惠！

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）
▲▼絢爛奪目的水舞光雕秀，也很適合帶著孩子甚至毛小孩到現場同樂。

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）

隨著2/14西洋情人節浪漫落幕，別忘了還有緊接在後的3/14白色情人節！想要一次滿足另一半夢幻過節、大拍網美照、享受美食又買到手軟的心情，不妨鎖定已經在FB、IG被網友用美照洗版一波的——宏匯廣場旁「期間限定」震撼水舞光雕秀！

或許對一部分人來說，水舞光雕秀已經不是什麼新奇的展演，但這場結合城市地景、變出萬般色彩的show，早從2/11開始就持續顛覆大家印象！原因就是，這場水舞秀擁有7公尺高的巨型水幕，搭配絢爛的雷射科技，交織出相當細膩的海洋元素與風情，宛如真的看到鯨魚和魚群穿梭在水舞光雕中，長達4分鐘的視覺饗宴，讓人目眩神迷、完全捨不得眨眼！每日晚上6點上演至10點、每15分鐘就炫演一次的水舞秀，目前距離3/18(五)最後一天只剩2週時間，不管有雨沒雨，都一定要現場目睹水舞光雕秀的奇幻力量。

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）

▲▼在水舞光雕秀現場拍照打卡就有機會大玩賓果機、抽中千元購物金，以及近年超夯的VR設施體驗。

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）

為了不讓觀眾們空手回家，貼心的宏匯廣場設計了超fun遊戲與多重好康活動，獨家與超級匯會員分享！只要在水舞光雕秀展場中拍照並上傳到FB或IG，別忘了再hashtag「#宏匯廣場」，超級匯會員就能得到「打卡匯集幸福」賓果機玩樂1次的機會。確定照片上傳後即刻到宏匯廣場1樓「咖啡廊道」東側入口，在工作人員的引導下，試試當天手氣。超級幸運者就能把1,000元的宏匯廣場電子贈品券抽回家，其餘還有500元/100元購物金、餐廳/美食街抵用券，以及超夯的VR遊戲設施體驗券等驚喜好禮，讓水舞光雕秀帶來的感動與驚喜，跟著宏匯廣場獨家活動與優惠一直延續下去！

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）

▲▼宏匯廣場預計在第二季迎來NIKE、New Balance專櫃。

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）

幸運抽到購物金的超級匯會員可以怎麼用呢？說到這裡就要先公布一項讓新北民眾敲碗許久的訊息，那就是運動品牌NIKE、New Balance確定要進駐宏匯廣場了！因應新櫃駕到，目前4樓也正進行改裝特賣，想幫衣櫃換季的消費者，現在就可以直衝此次「冬換季」服飾全面3折起的限定優惠。超級匯會員一樣也獨享多種優惠，即日起至3/2(三)，當日購買全館百貨服飾消費累計滿2,000元就送200元電子贈品券，會員持紙本振興券消費單筆滿2,000元再贈100元電子贈品券，至6樓購買大家電、按摩器材消費單筆滿35,000元贈1000點超級匯點數，會員點數平常如果找不到機會使用，不妨在228連假期間兌換「胖卡餐車園遊會」的美味餐點，數著CP值超高的血拼戰利品，還能吃到新鮮現做的料理餐點，在宏匯廣場享受實在又有感的回饋與幸福。

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）

▲即日起開跑的「冬換季」活動下殺全面3折起，當日累積滿2000再送200。

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）

▲▼Beauty Park美麗庭園即日起迎來了風靡歐美的「Burt's Bees小蜜蜂爺爺」有機品牌，第二季還會有日本知名的「一風堂」拉麵進駐。

▲▼新北市,新莊,宏匯廣場,水舞,光雕,優惠,購物金。（圖／宏匯廣場提供）

除了就快與大家見面的NIKE、New Balance， 2/25起「Beauty Park美麗庭園」也有新櫃登場，來自法國的香氛品牌DURANCE朵昂思、天然系專家PH SHOP的Dr.Hauschka德國世家、Burt's Bees小蜜蜂爺爺等領導有機品牌，皆搶在連假前歡慶開櫃，3/1後更有「e-nail水指甲」加入陣容，更加完整「Beauty Park美麗庭園」一路以來為都會男女提供植萃保養、身心靈保養的理念。在美食饗宴方面，大小朋友還可期待即將於第二季進駐的一風堂拉麵！趁著假日走一趟宏匯廣場，一次滿足所有年齡層的吃喝玩樂需求，享受全方位的逛街新體驗。

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