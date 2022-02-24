上班族揪喝一波！超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

▲OK mart連假優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的228假期，看準出遊人潮，各大超商也紛紛祭出限時小確幸，其中，OK mart宣布全門市即日起至3月1日連6天有「大杯莊園級拿鐵、美式同品項買2送2」，而全家至2月28日前則有「指定咖啡飲品第2件8元喝」限定優惠。

OK mart即日起至3月1日於全門市祭出「大杯莊園級拿鐵、美式同品項買2送2」限定優惠，同步至3月9日前再加碼推超過300項指定糖餅、飲料第2件6折起優惠活動，以滿足出遊人潮需求。

▲全家至2月28日前於全門市推出「咖啡飲品同品項第2杯8元喝」優惠。

另，全家也有228連假限定優惠，即日起至2月28日於全門市推出「咖啡飲品同品項第2杯8元喝」優惠，包括單品美式、單品拿鐵、桂芳單品拿鐵、仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶及桂芳仙女波波醇奶茶共6款指定飲品，同步還有多達130種零食、日用品、冰品也享有「同品項第2件8元」優惠。

除外，2月26日至2月28日假期期間，APP隨買跨店取再加碼推出Let's Café多杯優惠組合，其中，經典美式特大杯6杯228元，相當打下63折優惠，1杯特大杯美式只要38元，還有經典拿鐵特大杯5杯下殺65折，提醒每人限購2組，咖啡則可兌換至6月30日。

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