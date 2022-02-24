俄烏開戰！烏克蘭還有28台僑　外交部將協助撤離

▲烏克蘭總統辦公室公布了一張照片顯示，首都基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）



記者杜冠霖／綜合報導

俄羅斯總統普丁24日發動突襲，兵分多路從烏克蘭各個方向進軍，包括基輔機場、烏東地區、南部港口城市敖德薩等地都遭受不同程度的襲擊和控制。對此，外交部呼籲，還在烏克蘭的28位台灣僑民儘速離境，先往烏克蘭西部避難，同時宣布烏克蘭相關護照、簽證業務，可到鄰近的駐波蘭代表處洽辦，我駐外單位將盡力提供協助台僑遠離軍事衝突的區域。

外交部指出，根據我國駐俄羅斯代表處最新回報，我國旅居烏克蘭的國人已有6人離開烏克蘭境內，另有5人前往烏克蘭西部利維夫市（Lviv），目前仍留在首都基輔、烏國北部及烏國南部者另有28人，加總留在烏克蘭全國境內者共有33名國人。

對於旅烏國人離境問題，外交部回應，在駐俄羅斯代表處持續聯繫所有在烏克蘭的國人，多次關心並提供建議下，約10位國人願意考慮於近期內離開烏克蘭。

有關烏克蘭領事相關業務，如護照、簽證及文件證明業務，外交部也表示，將考量國人安全、查證可能及交通許可等因素，會指定鄰近的我國駐外館處暫時兼理。

外交部強調，目前已與部分當事人取得聯繫，持續關心目前仍留在烏克蘭國人的需求，並在瞭解確認當事人實際情形後，視個案需求及當地狀況，研議提供協助的具體方案，協同駐俄羅斯代表處與在烏克蘭的僑民及留學生保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。

外交部表示，考量俄羅斯與烏克蘭緊張對峙情勢持續升高，已連續於2月12日、13日、14日、15日、16日、20日及22日七度發布新聞資料說明並提升旅遊警示，呼籲國人避免前往烏克蘭，並建議目前仍在烏克蘭的僑民儘速離境。

外交部也呼籲，鑒於烏克蘭政府已宣布自2月24日零時開始，全國進入為期30天的緊急狀態，為免軍事動員影響烏國境內交通運輸，外交部再度籲請所有仍留在烏克蘭的國人應儘速優先規劃離境避險，或至少先前往烏國西部地區，遠離可能爆發軍事衝突的區域。