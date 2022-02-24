男友不接視訊！明明在家「卻說已到公司」...網一看搖頭：抓

▲原PO連續打了5通視訊，都遭男友掛斷。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者謝欣辰／綜合報導

當另一半突然無故不接視訊，會令你懷疑「怪怪的」嗎？有位網友在《匿名公社》表示，自己跟男友冷戰三天，因為男友不接她打去的視訊，而且明明男友就在家，「還騙我已經到公司」。

原PO表示，男友前幾天早上七點就傳LINE叫她起床，原PO隨口問男友「這麼早起是已經到公司了嗎？」對方回答「是的」，原PO就要男友拍一張照片回傳，但男友卻沒答應，於是原PO直接打視訊過去，沒想到連續打了5通，「他全部掛斷」。

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原PO開始不爽，直到男友終於接起視訊後，竟然顯示全黑的畫面，原PO一秒意識到男友明明就在家，忍不住質問男友「你旁邊有誰？為什麼不敢接視訊？」當下氣氛已僵化，男友竟回應，「不要一直討論這個話題」，原PO氣炸直接把電話掛斷，「從掛斷電話到現在，已經第三天沒跟他聯絡了」。

原PO列出2點疑點，「男友說謊，明明在家，卻說在公司」，並且無故不接視訊，原PO坦言對這種事情很敏感，「你不敢接一定有鬼」。貼文一出，網友直搖頭，「抓」，「還不明顯嗎」，「直接放生吧，無須冷戰」，「問心無愧就會直接開視訊」，「感覺妳傻乎乎的」，「妳知道的太多了」。