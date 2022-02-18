搭高鐵北上討車錢！妹子氣瘋「射手男好摳門」　網戰翻：太丟臉了

▲原PO對男友的摳門行徑感到傻眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人相信，星座會與個性有關，就有名女網友發文表示，射手座一向給人大方的印象，為何她男友卻這麼愛計較？她列出男友種種伸手討錢的事件，直呼自己是不是該放生對方？貼文引發討論，其中不少人都替射手座說話，認為是人的問題，與星座無關。

這名女網友在Dcard上，以「為何讓我遇到這麼愛計較的射手男」為題發文，提到她雖然對星座不算太迷信，但她的射手男友卻與常人印象截然不同，完全不大方！舉例來說，兩人某次出門用餐，原PO詢問男友是否要點小菜後，就點了烤麩，想不到結帳時，男友竟不付小菜的費用。

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再來，原PO日前約男友去聽演唱會，達成共識後，她就負責搶早鳥票，由於付錢是先借她媽媽的卡來刷，所以當晚就和男友說明、想說先匯款。怎料，男友竟說自己當天要從台中搭高鐵過去，演唱會費用是否要扣掉高鐵的錢？

▲原PO直呼，是不是該放生？（示意圖／記者李佳蓉攝）

聽到這，原PO實在氣不過，如果男友覺得高鐵很貴，可以事前告訴她，兩人再一起付車錢，但對方現在直接扣除票價是怎麼回事？對此，她心想屆時乾脆和朋友一起去就好，男友大可不必北上，這麼摳門的射手男，是不是應該直接放生？

貼文曝光後，底下網友紛紛替射手座打抱不平，「跟射手男沒關係，謝謝」、「你家這個太丟我們射手座的臉了」、「關射手屁事」、「我朋友的男友是射手，超大方還很貼心耶」、「射手不背這個鍋，純屬個人行為」、「感覺上只是他沒那麼愛你，跟星座無關」、「不好意思，我男友也是射手座，幾乎每次吃飯他都會搶著付錢喔」。

此外，也有些網友表示，「明顯本來不太想陪你吧，車錢還用這種方式扣掉，聽了會吐血」、「你們還是學生嗎？如果都是的話還稍微可以接受，不是的話真的連小錢都算得太清楚了啦」、「很摳真的先不要，感情就在計較中磨光了」。