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2022台南市議會經建考察　首站訪彰化縣府會

▲台南市議會訪團，由郭信良議長率領，第一站抵達彰化縣議會，受到謝典林議長及近20位縣議員們熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會訪團，由郭信良議長率領，第一站抵達彰化縣議會，受到謝典林議長及近20位縣議員們熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會自2月23日至25日舉辦2022年國內經建考察，行程排定造訪彰化縣及台中市，此次考察由郭信良議長領隊，市府方面由王揚智副秘書長陪同，23日首站拜會彰化縣議會及縣府，交流分享地方建設的提案與推行。

台南市議會訪團第一站抵達彰化縣議會，受到謝典林議長及近20位縣議員們熱烈歡迎。郭信良議長表示，這是台南市第3屆議員們最後一次經建考察，所以報名十分踴躍，不分黨派約40名議員參與，加上過去與彰化縣議員們在全國議長盃軟式網球錦標賽建立起好情誼，大家都很期待到縣議會參訪。

郭信良議長指出，彰化縣府像火車頭一樣，努力向前衝，所以2022年度編列了566億的歲出預算，是縣史上最高的總預算，想必所有縣議員們去年底在審查總預算時，花費很大的心力。郭信良議長強調，台南市政府的總預算也是年年攀升，台南市議員們都很用心，逐條審查預算，為人民的荷包把關。

▲台南市議會訪團，由郭信良議長率領，第一站抵達彰化縣議會，受到謝典林議長及近20位縣議員們熱烈歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

彰化縣政府現正忙於第二度爭取升格直轄市，由林田富副縣長代表王惠美縣長，率縣府各局處長接待台南市議員們。由於彰化是全國第四大工業生產縣，郭信良議長與林副縣長從高科技聚落產業談起，延伸到彰化其他經濟產業現況，以及彰化縣政府如何在有限經費裡，兼顧社會福利支出，台南市議員們也都頻頻發問，氣氛熱絡。

台南市議會自2月25日至3月1日舉辦議長盃蘭花比賽，並在市議會大廳展出參賽的精品蘭花，郭信良議長不忘邀請謝典林議長及王惠美縣長等人率團到台南市議會訪問，順道欣賞蘭花，親自體驗台南人的好客與熱情。

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