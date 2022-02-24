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社會 社會焦點 保障人權

獨／前豬哥隊長與女富商爆爭產　反控賓士豪車內150萬現金被偷

▲遭免職警官時保寧與富商女友感情生變鬧分手，雙方均聲稱遭對方侵吞財務告上警局。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭免職移民官時保寧與富商女友感情生變鬧分手，雙方均聲稱遭對方侵吞財物告上警局。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

因猥褻3名女移工遭免職的移民署前專勤隊長時保寧，與女富商感情生變遭控侵吞財產，關鍵爭議在於兩人熱戀期間，時曾大手筆購入賓士GLB200休旅車餽贈，但S女在隔離期間，多次開啟賓士車專用APP「Mercedes me」遠端查詢車輛狀態，意外發現時曾多次開賓士車到北投區某越南小吃店找越南籍小三幽會，自此女富商驚覺掉入對方策畫的詐財陷阱，等到隔離期滿找對方談判分手。

S女今年1月25日寄出存證信函、要求時保寧返還同居處她留存包含愛馬仕名牌包、兩岸名家油畫國畫、日本、歐洲的名牌骨瓷茶具，以及在S女名下的賓士休旅車，但遭到時保寧拒絕相應不理；但《東森新媒體ETdoay》記者電詢時保寧詢問，時表示兩人分手後，S女曾在友人的陪同，早搬光她存放在住處的值錢物品，另外尚有一些畫放在其他地點，他並沒有相應不理，更沒侵吞S女財產的意圖。

時保寧解釋，他與S女雖然是男女朋友，但兩人並無實質婚約、登記訂婚、結婚事實，兩人雖是男女朋友但他有自主交往空間，時保寧否認劈腿幽會小三，強調兩人財物糾紛均已互相提告，「司法會還我公道」，時男甚至指控S女在入屋取走私人財物時，順手牽羊拿走他為數不菲的美金、人民幣等外幣。

▲遭免職警官時保寧與富商女友感情生變鬧分手，雙方均聲稱遭對方侵吞財務告上警局。（圖／記者張君豪翻攝）

▲時保寧與富商女友感情生變鬧分手，雙方均聲稱遭對方侵吞財物告上警局。（圖／記者張君豪翻攝）

S女則強調向時索討自己財物時，當天入屋取物雙方都有證人，結果包含拖走自己名下的賓士休旅車等正當行為，都遭時保寧提告竊盜，時保寧在兩人交惡期間甚至傳恐嚇簡訊給她「隨便你翻吧、反正我也不是甚麼好人、死豬不怕活水燙」，揚言「我把債權轉移給地下錢莊、讓他們去佔你的房」。

對此時保寧回應說，那輛賓士休旅車是他從事進出口腰果生意的貨運車、等於是生財工具，加上是他與S女熱戀期他花錢購買，另外兩人交往時期也幫S女償還與前夫間的債務，他堅持要索回該輛休旅車。

女方1月25日當天向新北市淡水警分局竹圍所報案提告侵占、恐嚇等罪嫌。時保寧當晚則向警方報案稱車內有150萬元現金及600萬女富商簽下的本票，淡水警方受理雙方報案後，隔天派鑑識人員到時保寧與S女同居社區採證，女富商憂心「我之前就住在那，也在雙方證人陪同下入屋取回私人物品，若警方配合時保寧打假球，採到我的指紋等跡證，質疑時保寧利用昔日警界人脈，存心陷我入罪」

時保寧回應強調，被S女叫人拖走的賓士車上，有包含他親人準備購買腰果約66萬元、以及自己進貨款累計共150萬元，此外還有數大箱的腰果，都是年節前夕進口當應景年貨買賣所用，甚至25日當天他陪母親回診的藥物都放在車上，他依自身財損金額報案，並無不妥。

對此淡水警方表示：時保寧與女富商的互控糾紛，警方均依規定受理報案，至於時保寧聲稱車上有大批現金、本票，2月中旬就將兩人互控案件函送士林地檢署偵辦，強調警方中立辦案，案件處理過程並無對任一方徇私偏頗。

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