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社會 社會焦點 保障人權

人夫劈5女！PO照炫耀惹女兒抗議　小三傳訊「把那根當香腸啃」

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲宜蘭一名人夫和老婆結婚後，竟不斷外遇，外遇對象更高達5人。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／宜蘭報導

宜蘭一名人妻和丈夫結婚後，育有3名子女，未料婚後丈夫不斷外遇，對象更一換再換，光她有印象的就至少有5人，而外遇對象甚至還向丈夫互傳鹹濕簡訊，「我會把你那一根當香腸啃」，但人妻為給子女一個完整的家，一再選擇隱忍，直到老公公司跳票欠債，黑衣人上門追討債務，才讓她決議怒提離婚。宜蘭地院審理後，判准2人離婚。

人妻向法官淚控，她和老公結婚後生下1女2子，未料老公卻開始不斷外遇，她為給小孩一個完整的家，希望老公有一天能回心轉意，但老公卻仍不斷外遇，外遇對象還一度高達5人，到最後更直接搬出家門，不再回家。

人妻指出，老公的第一個外遇對象甚至直接找上門來「宣示主權」，表示已和老公住在一起；第二個外遇對象則是一名保險業務員，2人曾被女兒目睹一同進出某大樓；第三個女子曾短暫在礁溪某出租套房內和老公同居過；而第四個外遇女子，還被人妻的友人發現常傳「我會把你那一根當香腸啃」等鹹濕對話給人夫，第五個則是一位越南籍已離婚女子。

人妻說，老公甚至從不遮掩自己外遇的事實，還常在Line群組上PO出和外遇對象的親密照炫耀，好讓所有人都知道，直到女兒看不下去和父親抗議，老公才勉強將照片刪除。

2020年9月，老公出門後便再也不曾回來，就連事後老公所經營的公司跳票、欠債累累也不曾出現，老公選擇躲起來，還把她的手機號碼交出去，讓她日日飽受黑衣人的討債威脅，甚至還有黑衣人直接找上門來討債，她深怕孩子受傷，忍無可忍之下緊急報警搬離住處，並向法院訴請離婚。

庭審時，人妻的丈夫不但未出庭，也未提任何書狀聲明、主張。宜蘭地院審酌人妻所提供的相關證據，認為人夫明明有家庭卻一再外遇，而2人也早已分房睡，各自用餐，不再有夫妻之實，加上人夫為躲避債務，棄人妻於生死不顧等情形來看，認為2造已無法共同經營婚姻生活，判准2人離婚。

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