張雅琴「花瓶」改酸「空瓶」！楊寶楨踢館回嗆：有人連瓶子都不是

▲楊寶楨及張雅琴為「大菊為重」、「破花瓶」隔空交戰。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

面對監察院日前公布的2項台北市政府調查報告，民眾黨發言人楊寶楨提及「大菊為重」，而前台北市副發言人黃瀞瑩則回應「再重也要好好調查真相啊！」遭質疑是在諷刺監察院長陳菊的身材，主播張雅琴痛批2人「花瓶真的很殘破」，雙方戰火越演越烈，在臉書開戰互嗆，楊寶楨更留言說「會不會有人連瓶子都不是」。

張雅琴在播報時提到「大菊為重」風波，稱「花瓶真的很殘破」，更指楊寶楨32歲不能算是花瓶了，黃瀞瑩29歲也是「老小姐」。楊寶楨則發文喊冤「我何時留言過這樣的內容？一句『大菊為重』還可以超譯到這種程度？女人何苦為難女人？」

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▲張雅琴發文。（圖／翻攝自Facebook）



張雅琴所言引來正反兩面評論，她昨（23）日下午又在臉書發文說「我應該更正一下」，「沒有料，走捷徑想一步登天，只會蹭聲量的～不是『花瓶』，是『空瓶』！有些人連花瓶都不算啊」，再度點燃戰火。

楊寶楨則直接在底下留言「到底誰在蹭聲量？會不會有人連瓶子都不是」，張雅琴接著回應，「詐騙集團出身的有什麼好說嘴」。

▼楊寶楨留言。（圖／翻攝自Facebook）

