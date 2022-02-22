黃瀞瑩、楊寶楨遭諷殘破花瓶　民眾黨：羞辱女性不該是台灣價值

▲楊寶楨、黃瀞瑩。（圖／合成圖）

記者陳家祥／台北報導

監察院日前公布調查報告，民眾黨發言人楊寶楨提及「大菊為重」，而前台北市副發言人黃瀞瑩則回應「再重也要好好調查真相」，遭質疑在諷刺監察院長陳菊的身材。風波演變至今，楊寶楨、黃瀞瑩也飽受網友攻擊，民眾黨晚間在臉書指出，用惡毒下流的言語羞辱女性，不該是台灣價值；羞辱女性的文字，不該被漠視，不論是誰都不該用歧視字眼羞辱別人。

民眾黨表示，對於本黨台北市議員參選人黃瀞瑩、楊寶楨 Christina「大菊為重」的留言，綠營人士和側翼網軍見獵心喜，群起用下流的人身攻擊指控兩人歧視，不只性別、工作、甚至不堪入目的低級言論層出不窮，果然戴上「綠色眼鏡」，就可以蒙蔽雙眼與良知。

民眾黨表示，這起事件的緣由，來自黃瀞瑩臉書抨擊監察院污衊北市府輕忽北農疫情，調查報告針對北市府秋後算帳。當今監察院長是陳菊，因此楊寶楨留言「大局為重」的諧音「大菊為重」，指陳菊的重要性與地位之大，本意絕非嘲諷陳菊的身材。只有心中充滿歧視的人，才會往這個方向想。

民眾黨指出，大菊為重的起源，事實上出自2019年「國安局私菸案」，時任總統府秘書長的陳菊，總管總統府一切事務，卻不用對此事負起責任，府方定調「是超買不是走私」，蔡英文總統竟也多次受訪為陳菊擋子彈，輿論紛紛稱是「大菊為重」，意指陳菊位高勢大、權傾朝野，與體重毫無關聯。

民眾黨表示，要毀掉一個年輕的女性政治人物真的不難，左一句「花瓶」，右一句「擦汗」，把重點聚焦在外貌、身份和智識，再加上隱含性別霸凌的說法，就能得到贊同的聲音，達成女性羞辱的目的；然而協助長官整理儀容，是幕僚工作項目之一，綠營政治人物敢說沒有受幕僚協助過嗎？

政論節目輪番開轟，連知名女主播都參戰，劈頭就說「花瓶真的很殘破」，甚至栽贓來路不明的歧視言論，我們想請教，女人何苦為難女人？

民眾黨呼籲，這幾天大力幫陳菊院長抱不平的綠營人士，以綠營替自己發聲的高道德標準，站出來替她們發聲，遏止綠營側翼網軍、黨公職寫手這些不堪入目的言論，不要成為醜化女性的幫兇。