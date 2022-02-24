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社會 社會焦點 保障人權

荒唐已婚警長期騷擾女同事　當街逼下跪潑綠茶...害離職被求償183萬

▲▼1名男警勾勾纏女警1年，竟當街潑灑女警飲料還逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲已婚馬姓警員勾纏菜鳥女警，當街潑灑飲料更逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

任職北市北投分局前警備隊已婚馬姓男警，遭同分局張姓女警指控長期騷擾，甚至在分局側門崗朝她臉部潑綠茶，逼下跪，更半夜當街將她拖行數公尺，張女不滿遭暴力相逼憤而提起刑附民訴訟，刑事部分，馬被依妨害自由判拘役40天、強制罪有期徒刑4月；民事部分，張女認為她被迫離職損失33萬更造成精神受創，共求償183萬，日前判決出爐。

張女2018年1月受訓完畢後，分發到北投分局警備隊任職，與馬是同事關係。2019年5月18日凌晨1時許，馬卻在轄區郵局前強制拉扯她手部，欲將她強行拖到任職的永明派出所，甚至將她肩背包拉下，拿走包包後赴永明派出所將背包裡物品全倒在值班台上離去。

同年9月9日下午2時許，她值勤時，馬突然打電話來約她在北投分局側門崗，以無糖綠茶潑灑並大聲喝斥「妳敢離開試試看」、「妳現在給我下跪，妳不跪試試看」、「我不會讓妳走，妳今天沒有給我跪我是不會放過妳的」逼她下跪5秒，全程遭北投分局監視器拍下逼下跪過程，馬甚至以右手拉扯她的防彈背心左肩部位，限制她的自由行動。

▼去年開庭時，有2名前員警同事及2男友人護駕陪同張女。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼馬偉哲張嫚倩。（圖／記者黃宥寧攝）

張女主張，她任職員警薪資每月約5萬5，因馬的行為導致她身心受創，並遭處分調職，但馬仍持續前往她任職的派出所騷擾，散布2人有曖昧等不實言論，加以新聞媒體大幅報導，導致她遭到長官關注，心理壓力甚鉅，無法繼續擔任警職，在去年4月辭職，短期內無法立即就業，因此請求馬賠償6個月薪資損失共33萬；另馬的2次行為各請求75萬，合計150萬元精神慰撫金，馬應給付她183萬元。

馬提2點抗辯：一、2人是男女朋友關係，他是有婦之夫，2人因分手問題數次發生爭執，他是想談判才一時情緒失控動手，也已深感後悔，後來也自行匯款3萬元給張女彌補；二、張女辭去警職，是基於自己人生規劃，與2人發生爭執已相距1年半以上，兩者間並無因果關係，且張女可請調到其他警察機關任職，並非必須離職，認為請求薪資並無理由，而他自己也因不正當交往遭上級懲處，張女也無法證明診斷書所載的憂鬱症是與他行為有關，因此請求精神慰撫金共150萬元，亦屬過高；另關於他在2019年9月9日犯下強制，張女在同年9月19日在北投分局警詢筆錄中，已表示不追究他民事賠償責任。　

▼已婚男警勾纏菜鳥小女警，更對簿公堂。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 左為馬偉哲右為張嫚倩。（圖／記者黃宥寧攝）

法官認，張女在去年4月辭職，確實與案發時超過1年半以上，因此難認辭職結果與馬有關，請求6個月薪資33萬，並不合理；至於精神撫恤金部分，經查，2人為同一單位任職的警察，有相當程度的公私情誼互動往來，馬卻因情緒失控，2度對張女犯強制行為，不法侵害張女自由權，甚至在執行勤務中身著警察制服，在大庭廣眾下，要求同樣身著警察制服的張女下跪，嚴重貶抑她人格法益，審酌雙方財產、地位依2次侵權行為各判4萬、7萬合計11萬，

而馬自行匯3萬當「和解金」並未經張同意收受，因此不作為本件賠償金額一部分，也不得從判決賠償扣除。

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