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大陸 大陸焦點 特派現場

《激辣中國》內容「大陸硬改成中國」　馬曉光：滑天下之大稽

▲大陸作家曹雨所著的《激辣中國》在台灣上市後引起風波。（圖／翻攝微博）

▲曹雨所著的《激辣中國》在台灣上市後，內容裡的「大陸」都被置換成「中國」鬧出笑話。（圖／翻攝微博）

記者任以芳、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸學者曹雨所著的《激辣中國》1月在台灣出版，但曹雨卻發現書中所有的「大陸」都被替換成「中國」，甚至出現「哥倫布發現新中國」、「歐亞中國」、「南亞次中國」的離譜現象。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，這齣走火入魔的鬧劇，是民進黨當局推動「去中國化」造成的又一惡果，長出的又一奇葩。

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光2022.2.23 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光強調，民進黨當局處心積慮地煽動兩岸對抗，強行割裂台灣與中華文化和中華民族的血肉聯繫，以致荒腔走板到反智的程度，「既滑天下之大稽，又對台灣社會貽害無窮。」

《激辣中國》的作者曹雨18日以「同一個世界，各自崩壞」為標題在臉書上發文，上個月他的書《激辣中國》在台灣出版，這本是一件值得高興的事情，雖然至今還沒有收到樣書，但朋友發來的圖片實在令人震驚，「書中所有的『大陸』都被機械式替換成了『中國』，其實我在書裡並沒有用『大陸』來指代『中國』的用法，因為這樣的用法很不嚴謹，我是不會這樣寫的。書中所有的『大陸』，都是指continent的意思，new continent是新大陸，Eurasia continent是歐亞大陸，south Asia sub-continent是南亞次大陸。」

曹雨表示，結果台灣出版方就改成了「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」、「歐亞中國」，出現如此離譜的錯誤，明顯是出版方在篡改了作者的原文以後，連校對這樣基本的印前工作也懶得履行，結果就成了現在這副模樣，「這已經不是『疏忽』能夠解釋的了，這是根本沒有職業操守才做得出的事情。」

▲大陸作家曹雨所著的《激辣中國》在台灣上市後引起風波。（圖／翻攝微博）

▲《激辣中國》是以吃辣文化為主題。（圖／記者任以芳攝）

事件發酵後，出版商麥田被網友罵翻，緊急在19日上午公開道歉，並承諾將下架所有《激辣中國》並回收重製。

據了解，《激辣中國》在大陸出版時的書名為《中國食辣史》，原稿中有兩章，分別是「辣椒與紅色革命」（講辣椒與共產黨紅色文化之瓜葛）、「大破大立」（講文化大革命時期飲食文化之破碎），但都被官方完全刪除，曹雨曾因此憤懣不已，曹雨提到，「本以爲在言論自由的台灣，能夠讓作品以更理想的面貌問世，結果又是這麽一副『殘樣』。」
 

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