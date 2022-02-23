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她群組自爆「陽性要去住院了」　複驗「陽轉陰」下場卻更慘

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患。（圖／記者林敬旻攝）

▲張姓婦人告訴社區住戶，自己篩檢陽性要去住院，被以散布不實確診訊息罪送辦。（資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

去年全台新冠肺炎疫情剛從三級降為二級的時候，新北市張姓婦人，因為在社區LINE群組通知大家，她自己和另名鄰居都被檢測為陽性，「救護車來了」，她要去住院了，結果最後「陽轉陰」，經衛生單位通報，張婦被依散布不實確診訊息罪嫌送辦，台北地檢署23日以無犯意等理由處分不起訴。

據了解，這名年約60歲的張姓婦人住在新北市新店區，2021年8月間，民眾對疫情訊息仍十分敏感緊張，她多次在社區群組發言，表示有住戶篩檢結果陽性，「救護車來了」，還說接到通知，自己也是陽性，「里長、警察來了」，她也要去住院，同時告訴其他住戶，記得下樓領取里長帶來的防疫物資。

結果張婦和鄰居住進醫院後再篩檢，證實已經由陽轉陰，結束檢疫隔離期間後，張婦回家卻沒有開心的機會，因為衛生單位認為她涉嫌在LINE群散布不實的確診消息，通知轄區警方依法調查後，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》函送法辦。

檢察官查看張婦在群組的發言內容，以及醫療紀錄，張婦和鄰居都確實曾被檢測為陽性，不能因之後再驗為陰性，就說張婦在散布謠言，且根據前後文意，張婦主要目的是提醒鄰居們小心注意，並記得領取防疫物資，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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