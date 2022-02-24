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姊姊愛上老公！撒嬌示弱「不穿內衣在家晃」　人妻崩潰：還私約

▲私密處、下半身、妹妹、女性疾病。（圖／記者田暐瑋攝）

▲姊姊在家完全不避嫌，沒穿內衣在客廳走動。（示意圖／記者田暐瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，姊姊跟交往多年的男友分手後大受打擊，因此叫姊姊從南部搬來台北租屋，住在他們家附近，不過，她最近發現姊姊看老公的眼神變了，不僅講話嗲聲嗲氣，還會哭泣示弱，平常出去玩也會特別買紀念品給老公，甚至在老公面前不穿內衣走來走去，這件事讓她壓力超大，貼文一出引起熱議。

原PO在Dcard上發文，今年30歲，跟老公結婚4年，育有一個3歲女兒，姊姊大她2歲，剛搬來台北時一切都很正常，但最近發現姊姊會在老公面前示弱，「明明我跟她獨處時她都好好的，我老公在的時候，她就什麼都不會了，對我老公嗲聲嗲氣的，對我完全獅子吼」。

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她指出，姊姊出去旅遊買名產都只有老公的份，而且還會私下給老公，她完全不知情，一起出門時也都黏在老公旁邊，現在也越來越不避嫌，還直接問她「妹夫在家嗎？」如果在的話才要來，最讓原PO傻眼的是，姊姊在家不穿內衣，赤裸裸在老公面前走來走去，還說「我不知道妳老公在客廳？」

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲原PO超困擾，還夢到姊姊懷了老公的小孩。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

原PO不敢開口問老公對這件事有沒有感覺，但能確定的是「老公絕對沒問題」，但是如果姊姊直接撲上，不知道老公會怎麼樣，她坦言，壓力大到連做夢都夢到姊姊懷了老公的小孩，「誰能給我意見，是我想太多還是姊姊真的變綠茶了？」

貼文一出，網友們認為姊姊確實有問題，「幫妳姊找男朋友，選我正解」、「現在盡可能遠離她，不要再讓她進到妳們家庭裡」、「我覺得首先要減少姊姊和老公的接觸機會，同時也要防範姊姊會想盡辦法私下找時機約老公單獨見面」、「單就不穿內衣這件事，妳應該心裡就有答案了吧，先冷淡一陣子吧，爸媽那邊先知會一下就是了」。

多數網友也建議原PO直接跟老公說，「如果是我，我會直接跟老公說，說我會在意請他保持距離」、「我也會叫老公放尊重一點，不要讓姊姊有遐想或機會」、「跟老公說，但不用去說姊姊的行為，因為老公目前看來無感，怕他傻傻跟姊姊說，然後姊姊又光明正大裝可憐」。

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