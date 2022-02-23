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妹子聽到「在讀博士」就冷掉　母胎男崩潰！網揪2問題：不要怪學歷

渣男示意圖,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO玩交友軟體，認識的對象最後都不了了之。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名讀博士的男網友表示，最近在交友軟體上處處碰壁，只要說自己正在讀博士，女方就會淡出，年近30歲還是母胎單身，現在也只能領著實驗室給的37K薪水過日子，看著周遭的朋友一個個都結婚，內心不免看到寂寞。貼文曝光後，有網友點出交不到女友的主因，會被拒絕並非學歷的問題。

原PO在Dcard上發文，每次在交友軟體上透露自己的是博士生，都會被問「是不是存不了錢」或是「要到幾歲才會有工作」等等問題，在網路上也看到很多文章，感嘆「現在沒有年薪100萬元是不是不會有人要？」由於還在念博士的關係，沒有多餘的時間可以在外打工，只能靠學校以及老師給的補助約37K過日子。

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他表示，大學之前家裡管很嚴，不准交女友只能專心讀書，大學後雖然沒人管了，但是卻遇不到喜歡的對象，眼看在不久就要30歲，仍是母胎單身，加上身邊的朋友一個個都結婚了，內心不免有些焦慮，「有時候都在想，是不是碩士唸完就應該出去工作了，至少還有個外人看得上眼的年薪」。

▲▼12星座,愛情,單身,交友,情人節。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲快30歲卻還交不到女友，讓他很挫折。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

貼文一出，有網友認為，學歷應該不是主要問題，「快30了沒有對外正式工作的經驗其實很糟糕」、「可能是長相或你的說話方式跟女生不在同個頻率上吧」、「會不會聊的問題吧，我也是念博玩交友軟體認識女友的，之前也認識不少女生，反而可以拿念博這種很少人有的經歷來當一個小話題稍微聊一下」。

關於工作經驗的問題，原PO則回應，「其實博班可以視為工作，甚至博後也是，基本上老師已經是跟你對等的關係，許多事情基本上都是博士生自己處理，要面對很多不下一般職場所遇到的事情，甚至要寫計畫養活自己，這些事情跟大部分的大學老師都是一樣的，如果這不算工作經驗，那所有大學老師都是沒工作經驗的人了。」

不過，多數網友仍認為，原PO有很大的改進空間，「真的是談吐跟個性問題」、「可能博士生在專業領域很聰明，但可能談吐跟生活上不夠聰明」、「真的不是博士生的問題欸，看了你的更新感覺你還是不懂大家在說什麼，只能說憑實力單身大概就是這麼一回事了吧」。

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