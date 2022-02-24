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朋友圈「零關聯」卻變情侶　她納悶IG怎麼認識？網點關鍵：回限動

▲▼IG,社群媒體,交友,按讚。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲現代不少人會使用社群媒體擴展交友圈。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃品臻／綜合報導

現代人手機不離身，不少人交友也會轉向使用交友軟體或社群媒體，就有網友好奇，滿多情侶都是靠IG認識，但原本互不相識的兩人到底是如何相識、相知，最後還變成情侶？

一名女網友在Dcard以「在ig怎麼互相認識」為題發文表示，看到滿多情侶好像都是在ig上認識的，因此好奇想問問看，究竟是怎麼認識彼此的。

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原PO提到，「我朋友和她男友也是在ig認識的，我自己超佩服，完全沒有關係也沒有共同好友的兩人，到底是怎麼認識的？而且還變成情侶。」

▲▼原PO好奇，究竟要怎麼用IG認識人，最後還能變成情侶。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO好奇，究竟要怎麼用IG認識人，最後還能變成情侶。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出不少網友們紛紛留言分享自己的經驗，「我跟男友也是在ig上認識聊天，然後就開始交往，到現在已經5年多快6年了」、「室友跟女友也是Instagram認識，女生看到他照片就按讚，他就想說怎麼有不認識的人就看了女方的帳號，覺得很喜歡就追蹤，後來就開始聊天，女方飛來英國見面就開始交往了」、「我朋友是不小心上滑回到表情符號，對方回『？』，他們就開始聊天，好像六天就在一起」。

另外也有網友指出用IG變成情侶的原因與方式，「IG也是交友軟體的一種」、「回對方的限時動態延伸話題聊天」、「只要有一方主動就有可能吧」、「緣份」、「首先，你的臉要吸引對方」、「硬回限時但不要噁」、「女生對男生有興趣，回男生限動，然後男生通常會先審視一下是不是自己的菜，外觀是，就會更進一步，很吃緣分」。

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