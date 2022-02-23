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人夫牽妹仔咻進溫泉會館！挨告喊冤：去場勘　刷卡有貓膩慘了

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市人妻委託徵信社跟拍，拍到丈夫與1名女子開車到宜蘭溫泉會館。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名人妻偶然覺得丈夫怪怪的，並委託徵信業者跟拍，沒想到竟拍到丈夫與1名女子開車到宜蘭溫泉會館，憤而對2人提告請求精神撫慰金50萬。開庭時，2人辯稱「是去溫泉會館勘查」，法官勘驗人妻提供的工作日報表，發現上面並無任何職章，也無勘查結果，且日期也非同天，因此不採信2人辯詞。士林地院判2人應賠償25萬元。

人妻小惠（化名）2017年與家裡開工程公司的丈夫結婚，去年3月間發現丈夫疑似有外遇，並委請徵信社跟拍，沒想到同年3月24日上午拍到丈夫與1名女子牽手出遊，下午更共乘同台車前往宜蘭某溫泉會館，小惠難過因此對2人提告請求精神慰撫金50萬元。

人夫與小三否認有外遇，小三更強調2人是工作夥伴關係是到溫泉會館勘查，且進入時間不到1小時，同時認為小惠委託徵信業者拍得照片都是違法，況且拍的照片也無法證明有何侵害配偶權情事等，請求駁回人妻之訴。

法官經查發現小惠與丈夫在2021年10月28日已經離婚，從小惠提出照片確實可見人夫車輛有開進溫泉會館，加上工作日報表上，不但沒有任何職章，更沒有勘查結果，且表上日期是3月28日，但被拍日期為3月24日，因此不採信2人辯詞。

士林地院民庭法官，對照人夫信用卡刷卡明細，在3月24日確實有溫泉會館消費880元紀錄，顯見2人不僅在當天有到該處，更有消費的情形，衡情男女2人同車前往可提供住宿休息的會館，並有消費，已超出正常工作份際，且人妻提供的照片均為公開場合中視角所見，難認是違法證據，因此認定2人共同侵害小惠配偶權，判2人連帶賠償25萬。

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