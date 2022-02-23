嫌花蓮女家窮！教授媽逼兒娶白富美「都教你四書五經了」...她氣炸

▲女網友得知男友的教授媽媽攻擊自己的家庭，氣得上網抱怨。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

許多父母都希望子女的結婚對象能夠門當戶對，若事與願違，也不該數落對方的家庭背景。一名女網友日前被交往6年的男友告知，媽媽其實很反對兩人在一起，曾向男友抱怨「不打算跟一個白富美在一起嗎？為什麼偏偏選個會讓你生活辛苦的人交往？」認為女友薪水不高，在家鄉的房產也不值錢，配不上自己的兒子。一番話讓原PO無法接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO日前在「Dcard」抱怨，表示身為大學教授的媽媽曾傳訊息質問男友，「你不打算跟一個白富美在一起嗎？你們兩個領每個月5萬的薪水，是想當男工女工一輩子嗎？」甚至質疑「你女友家裡在花蓮鄉下有什麼有價值的房產嗎？從小教你四書五經，你為什麼偏偏要選一個會讓你生活很辛苦的人交往？一點都不門當戶對！」言下之意並不滿意未來的媳婦人選。

原PO看完嗤之以鼻，直言非常可笑，認為小倆口薪水平均約6萬元，且各自都未滿30歲，不禁想問「不曉得阿姨在我這年紀時到底有多厲害？」也不懂扯到四書五經是哪門子邏輯。還好男友不是豬隊友，也覺得自己的母親想法有偏差，才決定事先讓原PO有個心理準備。

「攻擊我本人就算了，沒有必要攻擊我的家庭。」原PO表示，能體諒阿姨離婚後獨自撫養男友很辛苦，有些價值觀可能無法改變，但不代表別人需要認同，「我也是人生父母養，還有，花蓮房產漲很多好嗎！？」要對方別瞧不起人。

網友也紛紛力挺原PO，認為男友媽媽太自以為是，「白富美想娶就能娶哦？她是覺得兒子是高富帥嗎？」「好險妳男友腦袋正常」、「花蓮到底怎麼了？」「猜她應該是想要兒子交個也是書香世家的吧？」

事實上，根據國立清華大學「安富金融工程研究中心」去年12月公布的各縣市房價指數 ，花蓮縣年漲幅高居第三名，年變動率達7.83％，僅次於彰化與基隆。



【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】



更多鏡週刊報導

正妹推NFT辣照盡出「3分鐘秒殺」 謎片包裝網友看傻：物化女性

【圖多】他砸600萬裝潢豪宅竟招來「承包蟑螂」 成品瑕疵多到崩潰連大門都出包

選美皇后整形毀容「無法閉眼」 多花75萬補救卻回不去了