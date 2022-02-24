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社會 社會焦點 保障人權

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」：裡面是金條？

▲林姿妙交保。（圖／記者游芳男攝）

▲林姿妙昨交保。（圖／記者游芳男攝）

記者崔子柔／綜合報導

宜蘭縣長林姿妙涉嫌某羅東土地免徵增值稅貪汙等弊案，22日宜蘭地檢署指揮廉政署發動二度搜索，她進行一整天偵訊後遭聲押禁見，昨（23）日以80萬元交保，有相關人事透露，林姿妙在2018年底上任縣長時，身旁親信就被監聽。

根據《聯合報》報導，有當事人透露，從在檢調單位偵辦過程中聽到的監聽錄音資料發現，林姿妙2018年底上任縣長沒多久，身邊的人就被監聽。

林姿妙遭大動作查賄，縣府氣氛一片死寂，不過縣長室門口放滿各界送來的打氣盆栽，有縣府員工認為，這種辦案法會讓大家不敢做事，也有地方人士指出，這些動作多少影響了年底選情。

▲▼宜蘭縣長林姿妙赴地檢署。（圖／記者游宗樺攝）

▲林姿妙面對媒體沒有多作發言。（圖／記者游宗樺攝）

民進黨立委沈發惠昨日在臉書發文指出，林姿妙有很多保險箱、放在不同地方，其中還有一個保險箱沒被檢察官查扣，「據目擊者形容這卡行李箱『真的很重』！也不知道裡面是金條還是現金⋯今天宜蘭地檢聲押林姿妙失利，那個應扣未扣的保險箱，應該也是關鍵吧」。宜蘭地檢署昨天則對此表示，相關說法純屬子虛烏有，不再多做回應。

林姿妙遭法院裁定80萬交保，而其女兒林羿伶與農業處長康立和則被請回。其兒子林佑澤1月14日遭檢方偵訊後，涉嫌夥同國民黨前立委楊吉雄與其胞弟楊耀火等人共同藏匿證據，因此被檢方認定涉犯湮滅刑事證據罪，分別以200萬元、150萬元與150萬元交保，另外，財稅局長盧天龍與建設處都市計畫科長龍非池，檢調亦認為2人涉犯圖利罪，各以15萬元交保，其餘人士訊後均以被告身分請回。

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