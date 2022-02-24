政院修法納管全台危老大樓　未設管委會最高罰30萬

▲政院修法納管全台危老建物，強制設管委會，違者最高處309萬元罰鍰。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

去年10月高雄發生城中城大火導致46人罹難，燒出老舊大樓的工安問題。行政院會24日院會擬通過內政部提報的《公寓大廈管理條例》、《消防法》部分條文修正草案，強制要求有危險疑慮的公寓大廈成立管委會，違者可處30萬元罰鍰。

行政院24日將通過內政部提報的「公寓大廈管理條例」部分條文修正草案及「消防法」部分條文修正草案，經政院秘書長李孟諺、政委羅政務秉成、政委吳澤成等共同研商及審查修正為「公寓大廈管理條例」第29條之1、第49條之1及「消防法」第9條修正草案，請核轉立法院審議案。

城中城大火後，內政部提報修正「公寓大廈管理條例」，要求1995年6月29日條例施行前的老舊危險大樓，須強制設管委會，包含8506棟。但行政院經跨部會審查後，擴大到條例施行後的危老大樓也納管，預估全台將增加至上萬棟。

根據草案，公寓大廈應成立管理委員會或推選管理負責人，如未成立管理委員會或推選管理負責人，經直轄市、縣、市主管機關認定有危險之虞，不論是何時取得建造執照，均應限期成立管理委員會或推選管理負責人並辦理報備。

若經罰後仍未成立管委會或未推選管理負責人，必要時由縣（市）主管機關指定區分所有權人1人為管理負責人，以利辦理公共安全事項，確保居住品質。

《消防法》第9條修正草案則明定，各類場所有若歇業或停業，管理權人應定期辦理消防安全設備檢修及檢修結果的申報，增訂得免定期辦理該檢修及申報的條件。