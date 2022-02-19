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社會 社會焦點 保障人權

難忘情人節！喝酒醉「單刀挑釁」鄰桌8人　杯子砸頭躲廁所避風頭

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在情人節當天凌晨，於林森北路133巷一家酒吧發生鬥毆衝突，其中一方因喝酒醉跑到隔壁桌挑釁，隔壁桌8人其中2人不爽追打該名男子，最後店家把男子帶進廁所保護並報警，警方到場將受傷男子送醫包紮。

警方調查，27歲的邱姓男子與朱姓友人，在情人節當天凌晨跑到林森北路一家酒吧喝酒，最後在凌晨4時許，邱男借著酒意跑到隔壁桌以言語挑釁對方，21歲的何姓、25歲的孫姓2人看不下去起身理論。

▲▼男子在酒吧向隔壁桌挑釁，竟遭其中2人持酒杯怒砸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子在酒吧向隔壁桌挑釁，竟遭其中2人持酒杯怒砸。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後何姓、孫姓2名男子動手持酒杯猛砸邱男，店家見狀立刻上前制止，與朱姓友人一起把被打的邱姓男子帶去廁所躲避，但邱姓男子的右眉角則被玻璃劃傷，何、孫等8人見狀一轟而散。

警方到場時將受傷的邱姓男子送往馬偕醫院救治，事後循線追查8人到案說明，何、孫2人坦承因不滿邱不斷挑釁，所以才拿酒杯砸邱姓男子，警方訊後依照妨害秩序罪嫌將8人送辦。

警方在附近盤查8人其中的3人到案，事後又通知其餘在場的5人前往派出所說明，8人均表示，當時邱姓男子跑到自己的桌子附近，不斷用言語挑釁，何、孫才會不爽動手打人。

至於受傷的邱姓男子因為酒醉，完全忘記發生何事，酒醒後也一度搞不清楚被誰動手毆打。

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