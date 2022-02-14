禁止賴在廁所滑手機！日本百貨公司設「計時器」　提醒蹲馬桶時間

▲日本京都一間百貨公司廁所內，設置平板螢幕提醒如廁時間。（圖／翻攝自maidonanews.jp）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著3C科技與網路的發達，如今現代人的生活簡直與智慧型手機形影不離，在資訊爆炸的社會下，甚至有許多人喜歡邊解放、邊滑手機，然而稍有不慎就會演變成長時間佔用廁所的窘境。日本京都一間百貨公司內的廁所，就專門設置平板螢幕提醒「如廁時間」，一旦顧客開始進入使用，便會開始計時。

根據日媒《まいどなニュース》，日本京都市下京區的大丸百貨公司京都店位於四通八達的市中心，由於交通便利，經常能吸引當地顧客與觀光客來此消費，不過由於該間百貨公司興建於1928年（昭和3年），雖經過多次改建、擴建，但基本結構並無過多改變，每個樓層的單間廁所並不多，尤其男廁最多1至2間、女廁最多為6間。

▼若使用廁所超過20分鐘，會開始出現標與警示。（圖／翻攝自maidonanews.jp）

▲廁所門安裝感應器。（圖／翻攝自maidonanews.jp）

報導指出，在大丸百貨公司京都店的每一個單間廁所內，設置了平板螢幕計算如廁者的「滯留」使用時間，等於是間接提醒如廁的顧客切勿佔用廁所太長時間，雖然底下也出現貼心的警語標示，「若您身體不適，請慢慢使用」，但無形中卻帶給顧客心理壓力，有種被催促著上廁所的感覺。

大丸百貨公司京都店的公關透露，其實因為百貨公司建築歷史悠久，廁所數量本來就不多，為此還特別於2021年春天起在官網所連結的專用網站上標示每層樓、每間廁所的使用狀況，消費者們只要打開智慧型手機，就能查詢單間廁所的使用狀況，確認哪一層樓的廁所可以使用。

不過該名公關也表示，自己也不太清楚單間廁所安裝螢幕計時的用意。設置該設備的公司VACAN透露，「這是為了遏止廁所過多人使用所設置的裝置，廁所往往能讓人放鬆使用，有些人甚至坐在馬桶上整理思緒、甚至邊滑手機，最後長久佔用廁所，令人意外的是，他們根本不知道自己佔用廁所的時間。」

▲▼專門網站上標示著該百貨公司每層樓廁所的使用狀況。（圖／翻攝自maidonanews.jp）

VACAN說明，設置平板螢幕提醒如廁時間的目的，在於讓顧客在用完廁所後，能意識到要在最快的時間內讓給下一位需要使用廁所的人。

VACAN曾於2020年在東京某辦公大樓做實驗，發現在安裝提醒如廁時間的平板螢幕後，使用廁所答30分鐘以上者大減64%、使用20分鐘以上者減少43%、使用15分鐘以上者減少29%。目前日本境內，共有2500間廁所引進該裝置。

VACAN也表示，該裝置的設置目的絕不是為了催促大家上廁所，「公司裡也有很多經常腹痛的員工，腹痛難受的心情、因身體不適而不得不增長如廁時間，這我們都很了解。我們的目標在於，讓有需要使用廁所的人能夠有即時如廁的環境。」

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