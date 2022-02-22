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社會 社會焦點 保障人權

喝完威士忌開500萬保時捷訪友　車頭狠撞分隔島數十萬元飛了

記者張君豪／台北報導

17日凌晨4時許，台北市木柵路四段發生一起保時捷自撞護欄交通事故，該車沿木柵路四段外側車道西向東行駛，不慎自撞中央分向島護欄，肇事駕駛黃男（48歲）渾身酒氣，下車後坦承在秀明路家中飲用威士忌後酒駕上路，打算到信義區訪友，經檢測酒測值為0.71，全案依刑法公共危險罪移送臺北地檢署偵辦。

▲北市文山區黃姓駕駛17日凌晨駕駛保時捷轎跑車行經木柵路自撞分隔島，被警方發現酒駕依法帶回偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市文山區黃姓駕駛17日凌晨駕駛保時捷轎跑車行經木柵路自撞分隔島，被警方發現酒駕依法帶回偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市文山區黃姓駕駛17日凌晨駕駛保時捷轎跑車行經木柵路自撞分隔島，被警方發現酒駕依法帶回偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市文山區黃姓駕駛17日凌晨駕駛保時捷轎跑車行經木柵路自撞分隔島，被警方發現酒駕依法帶回偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，黃男駕駛的是2017年出廠的保時捷Panamera轎跑車、市價高達500萬元以上，但當時他因酒駕注意力下降，直接撞上中央分隔島護欄，造成高價轎跑車左前車頭、輪拱嚴重受損，粗估修車費用至少要數十萬元。

文山一警分局指出：據《道路交通管理處罰條例》第35條規定，用路人酒後駕車，最高可處新臺幣18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照、如肇事或酒測值達0.25MG/L以上，更涉及刑法第185-3條公共危險罪，可能面臨3年以下有期徒刑；若同車年滿18歲以上乘客，將併處新台幣6千元以上1萬5千元以下罰鍰。

▲北市文山區黃姓駕駛17日凌晨駕駛保時捷轎跑車行經木柵路自撞分隔島，被警方發現酒駕依法帶回偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方統計，從元旦迄今取締酒後駕車高達18件，較去年同期5件高出許多。警方呼籲汽機車駕駛，飲酒後不可駕車上路，以免酒駕肇事害人害己；另外同車乘客、家人更應監督駕駛，勿縱容其酒駕，否則將遭連坐開罰。


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