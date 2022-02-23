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用隱私換友情！學生族每3人就1人裝「Zenly」　社群恐慌比例增高

▲▼兒福聯盟進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」。（圖／兒福聯盟）

▲兒福聯盟進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」，發現有社群恐慌的孩子使用「Zenly」，焦慮、失眠等負向情緒會比未使用者來得高。（圖／兒福聯盟，以下同）

記者林育綾／綜合報導

現代生活與網路世界密不可分，不過兒福聯盟調查發現，近9成（86.9%）兒少曾出現至少一項項社群恐慌狀況，其中新興火紅的社交軟體「Zenly」相當受到年輕學生族歡迎，約每3人就有1人安裝，此款APP卻能追蹤定位、生活作息等，隱私無所遁形，兒盟分析使用此app有社群恐慌的孩子，焦慮、失眠等負向情緒會比未使用者來得高。

▲▼兒福聯盟進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」。（圖／兒福聯盟）

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▲▼社群恐慌現象(FoMO)。（圖／兒福聯盟）

▲▼兒福聯盟進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」。（圖／兒福聯盟）

在人手一機的時代，「網路原住民」找資料、作功課、休閒娛樂、人際交友等，都跟虛擬世界密不可分，不過近來有一項因網路社交而產生的新議題「社群恐慌」現象(Fear of Missing Out，簡稱FoMO)，也影響兒少的身心發展。

▲▼兒福聯盟進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」。（圖／兒福聯盟）

▲台灣86.9%兒少曾有任一項FoMO狀況，遠高於美國成人比例。

兒盟針對七年級至高三生進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」發現，已有86.9%兒少曾有任一項FoMO狀況，遠高於美國成人比例（其24-27歲年齡層最受FoMO影響，比例為69%），社群恐慌造成的焦慮感會讓人持續想得知他人的動態、行蹤，陷入與對方比較的心態，也會因為害怕錯過各類訊息的心境下，不斷想與社會或大眾聯繫，反覆查看社群並增加使用時間，致使23%的孩子表示已產生像孤單、自卑等負向情緒。

▲▼兒福聯盟進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」。（圖／兒福聯盟）

▲有社群恐慌的孩子接觸了Zenly之後，焦慮、失眠等負向情緒，比未使用者來得高。（備註：紅色為有使用Zenly，灰色為未使用。）

兒盟資深主任李宏文提到，現在很多學生透過安裝Zenly，平均每3位就有1位下載使用(33.4%)，藉此掌握同學、朋友的動態，雖然方便，但此這個APP能即時顯示使用者所在位置，等於暴露了孩子的住家、學校位置，甚至是手機電量和充電詞間，還能精準偵測作息時間，長期下來會出現隱私無所遁形、被眾人檢視的壓力。而若使用凍結或模糊自己定位，或是是不安裝，又會有被排擠的焦慮，讓孩子兩面不是人。

▲▼兒福聯盟進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」。（圖／兒福聯盟）

▲友好榜也變成友誼競賽，變相成為以隱私換友誼。

兒盟分析，有社群恐慌的孩子接觸了Zenly之後，焦慮、失眠等負向情緒，比未使用者來得高，李宏文還說，Zenly為了刺激使用者邀請親朋好友一同加入平台，會利用增加多少好友數可解鎖軟體相關功能、符號等方式，吸引使用者到處加友，也讓兒少更有機會接觸到來路不名的網友。

更嚴重的是，如果有不肖網友透過此平台，跟孩子互為好友，不但能了解孩子的作息及定位，甚至可以趁機直接面對面接觸，兒少的生活如同楚門秀般，讓網路風險直接入侵日常生活。調查就發現，使用Zenly的孩子遇到網友提出特殊要求的經驗(36.8%)，比其他未使用兒少多了近1倍(22%)。

▲▼兒福聯盟進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」。（圖／兒福聯盟）

▲長期間黏著於網路社交，又加重了社群恐慌(FoMO)狀況。

研究也顯示，有66.0%的兒少認為「在網路上交朋友比在現實生活中交朋友容易」，等於平均每3個兒少就有2個習慣在網路上交朋友，網路交友越來越容易，黏著度越來越高，但各項網安危機也會伴隨而來。

可以想見長期間黏著於網路社交，又加重了社群恐慌(FoMO)狀況，惡性循環也影響身心健康，調查發現在社群恐慌的兒少中，有近4分之一（23.0%）的兒少表示已經影響自身情緒，5分之一感到孤單（20.0%），1成左有感到焦慮（11.6%）或是悲傷（11.1%）。

但問到他們的求助管道為何？結果發現竟有過半(50.6%)的兒少「選擇什麼都不做」，即使有意願解決也鮮少主動求助家長（9.6%）或者輔導老師，而大都選擇詢問同學或朋友（42.5%），甚至網友（10.5%）。

▲▼兒福聯盟進行「台灣兒少網路社交行為暨社群恐慌現象(FoMO)調查」。（圖／兒福聯盟）

▲兒盟也提出4點呼籲。

李宏文表示，目前整理了國際通用的社群恐慌(FoMO)的檢測表，提供家長和兒少下載使用，讓親子有自覺的理解自己網路使用和被影響情形。此外兒盟也提出4點呼籲：

1、網路社交平台業者應提供警語並告知求助管道 

社交平台如zenly的使用年齡限制僅限13歲以下兒少不得使用，但對於14-17歲的未成年使用者卻沒有提供相對應防護，如：加入「陌生網友」的相關提醒，另外業者應提供並宣導兒少求助管道及檢舉機制，讓兒少在使用過程遭遇問題時能有求助管道。

2、學校應加強網路素養培育課程，並成為可信賴的第一線求助對象 

學校應增加兒少網路素養培育課程，減低兒少網路風險及社群恐慌對其影響；建議以情境式教育讓兒少了解上網可能會遭遇狀況，共同討論網路使用禮儀，並引導孩子如何在隱私和社交中正確取捨。最重要的是，讓兒少知道不論遭遇任何狀況，學校可以成為可信賴且能承接他們煩惱的一張網。

3、家長多留意孩子網路使用狀況並共同制定使用時間 

家長應多留意兒少是否有社群恐慌特質及被影響，並積極預防比方可與孩子一起練習正念，透過正念練習讓孩子平穩靜心，穩定面對網路帶來的情緒影響；家長也可與兒少共同擬定計畫，在網路使用時間與規範上做討論，建議使用可每日觀察個人使用狀況的軟體，並依可行計畫減少社交軟體使用，可搭配設定手機鬧鐘或番茄鐘工作法，逐步減少使用量。

4、家長及孩子皆需審視狀況並適時尋求專業協助

兒少在使用網路時若不時感到焦慮、會不時查看手機或不斷更新、確認其他人動態，甚至因此失眠且影響生活，可先透過社群恐慌量表初步了解是否有求助需求，可與兒福聯盟踹貢少年專線服務聯繫（0800-001769），或至身心科門診接受醫師完整評估。

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