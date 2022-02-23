湖北18所大學今年免試收台生　國英數學測一科均標可報名

▲大陸高校依台灣學測成績招收高中畢業生報名系統。（圖／翻攝網路）

記者魏有德／綜合報導

湖北省台辦今（23）日發出消息指，今年該省共有18所高校（大專院校）免試招收台灣高中畢業生。截至目前，已有12所高校發佈了招生簡章。根據2022年大陸普通高校依據台灣學測招生辦法顯示，報名資格為當年學測成績在語文（國文）、數學、英文考試科目中任意一科達均標級以上的台灣高中畢業生均可報名。

▲武漢大學。（圖／CFP）

《中新社》報導，根據統一安排，系統報名時間為3月1日至3月31日，部分高校安排補錄的報名時間為5月21日至31日。台灣考生可登錄祖國大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生報名系統（網址：https://www.gatzs.com.cn/z/tw/）進行報名。審核及考核時間為2022年4月1日至5月14日。錄取確認時間為5月15日至19日。

報導稱，湖北近年推出，「鼓勵台灣學生到湖北高校就讀，在學費、獎學金等方面享受同等待遇；台生較集中的在鄂高校，可設立台灣大學生助學金專門帳戶，接受社會捐贈，幫助家庭條件困難的台灣學生完成學業」，「指導持台灣居民居住證的台灣學生按照有關規定，向所在高校申請享受台灣學生獎學金等各類資助政策」等舉措，為台灣學生來鄂求學提供便利。

湖北省免試招收台灣學生的18所學校為，武漢大學、華中科技大學、華中師範大學、武漢理工大學、華中農業大學、中國地質大學(武漢)、中南財經政法大學、中南民族大學、湖北大學、湖北工業大學、湖北經濟學院、武漢科技大學、武漢體育學院、湖北美術學院、武漢音樂學院、長江大學、三峽大學、黃岡師範學院等。

據了解，湖北省為教育大省，一般大專院校逾120所。數據顯示，截至2021年底，共有700餘位台生在湖北求學，130多名台籍教師任教。

