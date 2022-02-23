　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

湖北18所大學今年免試收台生　國英數學測一科均標可報名

▲大陸高校依台灣學測成績招收高中畢業生報名系統。（圖／翻攝網路）

▲大陸高校依台灣學測成績招收高中畢業生報名系統。（圖／翻攝網路）

記者魏有德／綜合報導

湖北省台辦今（23）日發出消息指，今年該省共有18所高校（大專院校）免試招收台灣高中畢業生。截至目前，已有12所高校發佈了招生簡章。根據2022年大陸普通高校依據台灣學測招生辦法顯示，報名資格為當年學測成績在語文（國文）、數學、英文考試科目中任意一科達均標級以上的台灣高中畢業生均可報名。

▲武漢大學。（圖／CFP）

▲武漢大學。（圖／CFP）

《中新社》報導，根據統一安排，系統報名時間為3月1日至3月31日，部分高校安排補錄的報名時間為5月21日至31日。台灣考生可登錄祖國大陸普通高校依據台灣地區學測成績招收台灣高中畢業生報名系統（網址：https://www.gatzs.com.cn/z/tw/）進行報名。審核及考核時間為2022年4月1日至5月14日。錄取確認時間為5月15日至19日。

報導稱，湖北近年推出，「鼓勵台灣學生到湖北高校就讀，在學費、獎學金等方面享受同等待遇；台生較集中的在鄂高校，可設立台灣大學生助學金專門帳戶，接受社會捐贈，幫助家庭條件困難的台灣學生完成學業」，「指導持台灣居民居住證的台灣學生按照有關規定，向所在高校申請享受台灣學生獎學金等各類資助政策」等舉措，為台灣學生來鄂求學提供便利。

湖北省免試招收台灣學生的18所學校為，武漢大學、華中科技大學、華中師範大學、武漢理工大學、華中農業大學、中國地質大學(武漢)、中南財經政法大學、中南民族大學、湖北大學、湖北工業大學、湖北經濟學院、武漢科技大學、武漢體育學院、湖北美術學院、武漢音樂學院、長江大學、三峽大學、黃岡師範學院等。

據了解，湖北省為教育大省，一般大專院校逾120所。數據顯示，截至2021年底，共有700餘位台生在湖北求學，130多名台籍教師任教。
 

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
快訊／要開打了？　烏克蘭宣布：公民即刻撤出俄羅斯
托嬰中心把「女嬰當玩具虐」！　母崩潰：她晚上一直哭
快訊／北部某國立大學教授涉詐百萬補助　檢調10路搜索約談
俄軍來了！烏東平民撤光　市區變「空城」警報狂響
《金魚妻》6人妻不倫「巨胸晃貼小王」！　露點小三IG吸粉朝聖
快訊／嘉義高鐵大道轎車自撞！　車頭全爛
好市多1規定「出示才能離開」　男嗆侵害人權！臉超腫：退卡吧
民進黨初選最新禁令！　蔡英文等9大咖不能掛廣告看板

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華春瑩提中美「上海公報」：台灣當局藉烏克蘭蹭熱點是不明智行為

女腹痛「肝臟三分之一被吃掉」　醫取出3.5cm「魚形寄生蟲」驚嚇

湖北18所大學今年免試收台生　國英數學測一科均標可報名

陸中信銀行前行長貪污42億元　16年來收賄唯一條件「不收現金」

楊某俠就是小花梅！ 徐州8孩案最終報告出爐：豐縣三主官全被拔

陸官媒批國民黨搞暗獨　國台辦連三強調「請看清楚賀信」

呂秀蓮主張「不要統一要統合」　國台辦：說明抗中反中是愚民政策

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」　女友52歲父親臨時入伍即失聯

蓬佩奧會見蔡英文「台灣問題國際化」　國台辦：鬧劇一場

《激辣中國》內容「大陸硬改成中國」　馬曉光：滑天下之大稽

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

華春瑩提中美「上海公報」：台灣當局藉烏克蘭蹭熱點是不明智行為

女腹痛「肝臟三分之一被吃掉」　醫取出3.5cm「魚形寄生蟲」驚嚇

湖北18所大學今年免試收台生　國英數學測一科均標可報名

陸中信銀行前行長貪污42億元　16年來收賄唯一條件「不收現金」

楊某俠就是小花梅！ 徐州8孩案最終報告出爐：豐縣三主官全被拔

陸官媒批國民黨搞暗獨　國台辦連三強調「請看清楚賀信」

呂秀蓮主張「不要統一要統合」　國台辦：說明抗中反中是愚民政策

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」　女友52歲父親臨時入伍即失聯

蓬佩奧會見蔡英文「台灣問題國際化」　國台辦：鬧劇一場

《激辣中國》內容「大陸硬改成中國」　馬曉光：滑天下之大稽

【廣編】新莊都更首發案　宸熙丰悦正式開工

凍漲！桃園市公車票價維持18元　市府吸收票差2.63億駕駛加薪

監委指北市大校長遴選有違失　監院糾正校方及台北市政府

身分證拿出來！2／26-2／28生日　台南虎頭埤免費入園

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》無預警滅團　15萬社友瞬間消失

雨天走失「法鬥跑去1.2km寵物店」求救　暖心老闆幫牠洗澡等主人

搭公車不用招手！照顧弱勢族群　台中130處候車亭設服務燈

桃園撞死人冷血逃逸躲屏東　警苦追1個月南下300km活逮賓士男

陳水扁與普丁有交情！　他曝：牽線俄國技術指導台灣製造潛艇

冷氣團餘威「5縣市低溫特報」　明起由南往北放晴！連假熱飆28度

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

大陸熱門新聞

楊某俠就是小花梅！ 徐州8孩最終報告出爐：豐縣三主官全被拔

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

常想尿尿！她長「足球大」子宮肌瘤

林鄭月娥：3、4月提前放暑假　香港全民強制篩檢

呂秀蓮主張「不要統一要統合」　國台辦回應

日本駐華使館人員遭扣留盤查 陸外交部拒絕接受日方交涉

國台辦連三次強調「請看清楚賀信」

最有愛的一天！　陸新人搶結婚爆排隊人潮

烏俄情勢等同台海？　國台辦：自作多情

陸單日新增確診90例 北京＋10參加武漢如新培訓班染疫

網紅70度大陡坡奪命！副駕慘被壓爛亡

陸籍留烏人士曝「頓內茨克徵兵令」 女友52歲父親臨時入伍即失聯

蓬佩奧訪台見蔡英文　國台辦回應

肝臟被吃三分之一　女身藏魚形寄生蟲

更多熱門

相關新聞

全台猝死案持續攀升　高雄一夜增10例

全台猝死案持續攀升　高雄一夜增10例

受到寒流跟華南雲雨區持續影響，全台急凍，北部地區更已連許多日又濕又冷，台中大甲21日上午更出現7.9度低溫，民眾務必慎防低溫，但氣溫驟然降低，全國各地也傳出不少憾事。《東森新媒體ETtoday》根據各地消防局資料整理，自19日開始至今，全國出現超過800起非創傷性送醫，其中包含了猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件累計更已超過百餘人，至於原因是否與天冷因素有關，仍有待進一步釐清，而最年輕的OHCA案例更年僅31歲。

台灣入會案　為何終未獲得討論

台灣入會案　為何終未獲得討論

《外交政策》：美國邀台加入「對俄制裁」

《外交政策》：美國邀台加入「對俄制裁」

辜寬敏稱無法制憲也許只有革命 馬曉光：勿謂言之不預

辜寬敏稱無法制憲也許只有革命 馬曉光：勿謂言之不預

菲律賓不承認台灣疫苗證明　國民黨：蔡政府誤導台商

菲律賓不承認台灣疫苗證明　國民黨：蔡政府誤導台商

關鍵字：

大學湖北台灣學生學測

讀者迴響

熱門新聞

王品13大品牌3月優惠懶人包

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

最噁婚禮！新娘拉屎在婚紗內　新郎淡定只為「這件事」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面